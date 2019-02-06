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18:44 06 Şubat 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu'ndan vatandaşa HDP cevabı: Günaha giriyorsun, 7 milyon insana terörist denir mi?

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Çekmeköy’deki Güngören pazarına yaptığı ziyarette 'HDP'liler vatan hani' diyen vatandaşa, ''Öyle deme. Günaha giriyorsun. Etrafına bak, her kesimden insan var, komşuların var. Bir kişi suçluysa, yasalar var, cezasını alır. Ama 7 milyon insana terörist denir mi?' şeklinde cevap verdi.

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç
    © AA /
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de bir dizi temaslarda bulundu. Esnaf, vatandaşlar ve fabrikalarda işçilerle bir araya gelen İmamoğlu, son olarak Taşdelen Mahallesinde bulunan Güngören pazarına girdi. İmamoğlu, pazar girişinde Hatice Ocak isimli bir hemşehrisiyle karşılaşarak sohbet etti. Hatice Ocak'ın Düzköy'e bağlı Sidiksa Köyü'nden olduğunu öğrenen İmamoğlu, 'Beni senin köyünde tabancalarla karşılıyorlar' deyince, 'Ben de sıkıyorum' yanıtını alması gülüşmelere neden oldu.

    '7 MİLYON İNSAN TERÖRİST OLUR MU?'

    Ekrem İmamoğlu'nun CHP adayı olduğunu öğrenen Hatice Ocak ile başkan adayı arasında ilginç diyalog yaşandı. Pazara alışverişe gelen Hatice Ocak, ‘CHP'ye oyum yok, hemşerimsin ama CHP oyum yok' demesi üzerine İmamoğlu, ‘Sen sorunlarını anlat' dedi. Hatice Ocak, ‘Sorunumuz yok fiyat var ama çok şükür her şey var. Vatanımız birlik olsun, bizim istediğimiz. CHP'de kardeş herkes kardeş, vatanımızı bölecek olanlara karşı duralım. Ben CHP karşı değilim, ama o partinin yanında olursa benim içim ağlar" demesine İmamoğlu karşılık olarak, ‘Ben senin köyünü mahalleni biliyorum. Beni orada senin köyde tabanca ile karşılıyorlar, sen de atarsın biliyorum. Ama sen şunu dersen olmaz. Bak arkana dön bak, kim nereden belli mi? Biz Türk Milletiyiz" dedi.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    Diyaloğa devam eden Hatice Ocak isimli kadın "Benim tek istediğim vatanımız bölünmesin, şehitlerimiz var" ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu ise, "Allah esirgesin. Millete televizyonda bir şey gösteriyorlar. Vatan, millet, o vatan haini diyorlar bu denir mi?" dedi. Bunun üzerine Hatice Ocak, "HDP'nin yanında olan vatan hainidir, asla kabul edemem. Benim aklım var. Beni öldürseler yapamazlar. HDP'nin yanında olursan olmaz diyorum. Hayır kimse kandıramaz beni. Kürt Kardeşlerimiz var, kardeş olalım. Ben AK Parti'den geçemem" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Kandırıyorlar. 7 milyon insan HDP'ye oy verdi, onlar terörist mi? 7 milyon insana terörist denir mi? Sen AK Parti'ye oy veriyorsun da ben vermiyorum da vatan haini miyim? Öyle şey olur mu? Ben partinden vazgeç demiyorum. Birine vatan haini demelerine müsaade etme. Senin köyün hep Cumhuriyet Halk Partili biliyorsun. Onun cezası var, onun mahkemesi var, onun anayasası var. Senin köyün CHP'li sen oraya gidince vatan haini diye mi bakıyorsun. Kurban olayım köyüne selam söyle. Yüreğini ferah tut" karşılığını verdi.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, MHP, CHP, HDP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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