Türkiye'de her şey dahil sistemi otellerin dışına çıkabilir: Deneyin yapılacağı ilk yer Kemer

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türk otelcilerin, turistlerin otel dışındaki alışveriş ve eğlence yerlerinde daha fazla para harcamalarını teşvik etmek için, turistler arasında popüler olan her şey dahil sisteminin kapsamının genişletilmesini önerdiklerini belirtti.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Antalya'daki otel işletmecilerine bu yıl bir deney yapmalarını önerdi. Yabancı turistleri otel dışına çıkararak, onlara her şey dahil sisteminin geçerli olacağı restoranlar, kafeler, hediyelik eşya dükkanları, markatler ve diğer mağazaların bulunduğu alışveriş ve eğlence merkezlerine yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

Sistem şu şekilde işliyor: Turist taktığı bileklikle akşam yemeği için alışveriş merkezinde istediği bir restorana giriyor. Otelde olduğu gibi yemeğe herhangi bir ücret ödemiyor. TTYD'ye göre, bu turistin akşam yemeğinden sonra, alışveriş yapma ya da gece kulübüne gitme ihtimali bulunuyor.

© Fotoğraf : DHA Türkiye, yılın ilk 11 ayında en çok Rus turist ağırladı

Bu deneyin yapılacağı ilk yer olarak Kemer seçildi. Buradaki girişimciler yerel otel müşterileri için özel bir ‘sokak' oluşturabilirler.

TTYD'ye göre, özel alışveriş alanları ve sokakların oluşturulmasıyla önerilen model, her şey dahil sisteminin yerini almıyor veya bu sistemi hariç tutmuyor. Sadece turistlerin otel dışında da farklı deneyimler yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Turistlerin alternatif yemek ve eğlence merkezlerine ulaşımlarının otel tarafından karşılanması bekleniyor.

Rus turist pazarı uzmanları, turistlerin her gün yemek yedikleri otel restoranı dışına çıkarak farklı mekanlarda yemek yeme fikrini benimseyeceklerini düşünüyor.