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03:55 07 Şubat 2019
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    Taksiyi gasp eden kadın Bursa'dan İstanbul'a giderken yakalandı

    Taksiyi gasp eden kadın Bursa'dan İstanbul'a giderken yakalandı

    DHA
    Türkiye
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    Bursa'da Sebahat D. (29), bindiği taksiyi, şoförünü şok cihazıyla etkisiz hale getirip, boğazına bıçak dayayarak gasp etti. Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis tarafından durdurulan taksideki Sebahat D. gözaltına alındı.

    Güney Kore- Taksi
    © REUTERS / Kim Hong-Ji
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    Olay, gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Bursa çevre yolu girişinde meydana geldi. Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü önünde bekleyen Barbaros Temel'in kullandığı 16 T 0701 plakalı taksiye binen Sebahat D. (29), İstanbul'a gitmek istediğini söyledi.

    Barbaros Temel, aracı Samanlı Mahallesi'nde yol kenarına çekerek, mesafenin uzak olduğunu belirtip, Sebahat D.'den bir miktar para istedi. Bunun üzerine Sebahat D., Temel'i şok cihazıyla etkisiz hale getirdi, ardından da el frenini çekti, aracın anahtarını alıp indi. Temel de peşinden indi. Bu sırada Sebahat D., Temel'in boğazına bıçak dayadı, ardından da tekme atıp yere düşürdü. Taksinin direksiyonuna geçen Sebahat D., İstanbul istikametine doğru hareket etti. Barbaros Temeli'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Sebahat D.nin kullandığı taksi, Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis ekiplerince durduruldu. Gözaltına alınan Sebahat D., buradaki işlemlerinin ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

    'ŞOK CİHAZIYLA SALDIRDI, BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI'

    Nurşen Aşık
    © Fotoğraf : DHA
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    Taksi şoförü Barbaros Temel, aracına binen gaspçının ilk başta adres vermediğini, bir süre ilerledikten sonra İstanbul'a gitmek istediğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine yolcudan para talep ettiğini belirten Temel, "Para talep etmemin üzerine şok cihazı ile bana müdahale edince ben sersemledim. Ardından el frenini çekti. Anahtarı alarak arabadan indi ve sonrasında da ben de inince boğazıma bıçak dayadı. Ardından küfürler edip, bana tekme attı. Tekmeyle beraber orta refüje devrildim. Ondan sonra da arabayı alıp kaçtı."

    'TAKSİCİ BAYILDI' SAVUNMASI

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi gasbeden Sebahat Destanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sebahat Destanlı, savcılık ifadesinde ise, "Taksiye bindiğimde, taksici bir süre sonra sebepsiz yere bayıldı. Onu ayıltmaya çalıştım. Ancak ayılmadı. Ben de acil bir işim olduğu için direksiyona geçip İstanbul'a doğru yola çıktım. Ben şoföre kötülük değil, ayıltmaya çalışarak iyilik yaptım" sözlerine yer verdi. Destanlı, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece gasp ve yağma suçundan tutuklanarak Yenişehir Cezaevine gönderildi.

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    Etiketler:
    Gasp, taksi, taksici, İstanbul, Bursa, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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