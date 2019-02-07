Kayıt
07:02 07 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    CHP mitingi

    CHP'nin seçim bildirgesinin detayları belli olmaya başladı

    © AFP 2018 /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    CHP’nin ‘Bir Arada Huzurlu Yaşamak İçin Halkçı Belediyecilik’ başlığıyla açıklayacağı seçim bildirgesi üç bölümden oluşacak. Bildirgede hedefler sürdürülebilir kurumsal belediyecilik, hayatı ucuzlatan tedbirler ve şehirlerde huzurun tesisi olarak belirlendi.

    Cumhuriyet'ten Mustafa Lıcalı'nın haberine göre, CHP'nin 10 Şubat'ta yerel seçimlerde yarışacak adaylarını tanıtacağı toplantıda kamuoyuna açıklayacağı seçim bildirgesinin detayları belli olmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından hazırlanan seçim bildirgesi üç ana bölümden oluşuyor. Bildirgenin ana başlığının doğrudan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Bir Arada Huzurlu Yaşamak İçin Halkçı Belediyecilik" olarak belirlendiği öğrenildi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz/Cumhurbaşkanlığı
    Erdoğan, AK Parti'nin manifestosunu açıkladı: Şehirlerimiz rantla değil, iyilikle, kültürle değer kazanacak
    Seçim bildirgesinin yanı sıra 10 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun da 12 maddeden oluşan bir manifesto açıklayacağı belirtiliyor. Yaklaşık 35 sayfa olduğu belirtilen seçim bildirgesinin ağırlıklı olarak ekonomik krizin aşılması için belediyelerde alınacak önlemler ile hayata geçirilecek uygulamaların sıralanacağı belirtiliyor. CHP'nin yerel seçim bildirgesinde yer verdiği üç ana bölümde özetle şunlar anlatılıyor:

    CHP'nin Yerel Yönetim Anlayışı: CHP belediyeciliğine yönelik örnekler sıralanarak başarılı uygulamalar anlatılacak. Bu bölümde belediye kurumsal olarak yeniden tanımlanarak, daha hizmet odaklı bir yapıda olacağı belirtilecek. "Sürdürülebilir ve kurumsal belediyecilik" kavramıyla kadını ve çocukları önceleyen bir anlayışta ve şeffaf bir şekilde hizmetlerin üretileceği vurgulanacak. CHP'nin ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı değil birleştirici bir anlayışla hizmet verdiği belirtilecek. CHP'li belediyelerin demokratik siyasetin ve bir arada yaşamanın güvencesi olduğu vurgulanacak.

    Yerel Ekonomik Kalkınma Politikası: Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ilişkin çözüm önerileri sıralanacak. Yerel kalkınma vurgusu yapılan bölümde, vatandaşların geçim derdine çare bulmak için toplu taşıma gibi gündelik giderlerin ve hayatın ucuzlatılmasına yönelik belediyelerin alacağı tedbirler sıralanacak.

    Kent ve Çevre Politikaları: Bütün şehirlerde yaşanan betonlaşmaya karşı alınacak önlemler ve kentlerde yeşil dokunun artırılmasına ilişkin yapılacak çalışmalar sıralanacak. İktidarın kentsel dönüşüm anlayışının yandaşları zengin etmeye dayalı olduğu vurgulanarak, kentsel dönüşümün afet riski azaltılmış, sağlıklı ve güvenli yerleşimler oluşturmak için uygulanacağı belirtilecek.

    Etiketler:
    bildirge, yerel seçim, belediye, CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Selçuklu Meydan Mezarlığı
    8 bin 200 tarihi mezar ve mekanları ile Ahlat
    Karikatür
    ‘DSG, gençlerin Suriye ordusunda görev yapmasına izin vermiyor’
    İnfografik
    Dünyada benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet