CHP'nin seçim bildirgesinin detayları belli olmaya başladı

CHP’nin ‘Bir Arada Huzurlu Yaşamak İçin Halkçı Belediyecilik’ başlığıyla açıklayacağı seçim bildirgesi üç bölümden oluşacak. Bildirgede hedefler sürdürülebilir kurumsal belediyecilik, hayatı ucuzlatan tedbirler ve şehirlerde huzurun tesisi olarak belirlendi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Lıcalı'nın haberine göre, CHP'nin 10 Şubat'ta yerel seçimlerde yarışacak adaylarını tanıtacağı toplantıda kamuoyuna açıklayacağı seçim bildirgesinin detayları belli olmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından hazırlanan seçim bildirgesi üç ana bölümden oluşuyor. Bildirgenin ana başlığının doğrudan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Bir Arada Huzurlu Yaşamak İçin Halkçı Belediyecilik" olarak belirlendiği öğrenildi.

Seçim bildirgesinin yanı sıra 10 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun da 12 maddeden oluşan bir manifesto açıklayacağı belirtiliyor. Yaklaşık 35 sayfa olduğu belirtilen seçim bildirgesinin ağırlıklı olarak ekonomik krizin aşılması için belediyelerde alınacak önlemler ile hayata geçirilecek uygulamaların sıralanacağı belirtiliyor. CHP'nin yerel seçim bildirgesinde yer verdiği üç ana bölümde özetle şunlar anlatılıyor:

CHP'nin Yerel Yönetim Anlayışı: CHP belediyeciliğine yönelik örnekler sıralanarak başarılı uygulamalar anlatılacak. Bu bölümde belediye kurumsal olarak yeniden tanımlanarak, daha hizmet odaklı bir yapıda olacağı belirtilecek. "Sürdürülebilir ve kurumsal belediyecilik" kavramıyla kadını ve çocukları önceleyen bir anlayışta ve şeffaf bir şekilde hizmetlerin üretileceği vurgulanacak. CHP'nin ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı değil birleştirici bir anlayışla hizmet verdiği belirtilecek. CHP'li belediyelerin demokratik siyasetin ve bir arada yaşamanın güvencesi olduğu vurgulanacak.

Yerel Ekonomik Kalkınma Politikası: Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ilişkin çözüm önerileri sıralanacak. Yerel kalkınma vurgusu yapılan bölümde, vatandaşların geçim derdine çare bulmak için toplu taşıma gibi gündelik giderlerin ve hayatın ucuzlatılmasına yönelik belediyelerin alacağı tedbirler sıralanacak.

Kent ve Çevre Politikaları: Bütün şehirlerde yaşanan betonlaşmaya karşı alınacak önlemler ve kentlerde yeşil dokunun artırılmasına ilişkin yapılacak çalışmalar sıralanacak. İktidarın kentsel dönüşüm anlayışının yandaşları zengin etmeye dayalı olduğu vurgulanarak, kentsel dönüşümün afet riski azaltılmış, sağlıklı ve güvenli yerleşimler oluşturmak için uygulanacağı belirtilecek.