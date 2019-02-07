İmamoğlu mobilya dükkanında: Koltuk meraklısı olanı size yollayacağız

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a göndermede bulundu. Bir mobilya dükkanını ziyaret eden İmamoğlu, "Koltuk meraklısı olanlara koltuklarımız var diyorsunuz. Bizim ihtiyacımız yok ama meraklısı olanı size yollayacağız" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına dün İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde devam etti. İmamoğlu'na CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Seyfettin Yıldırım da eşlik etti. Madenler Meydanı'nda kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Çekmeköylüler'e kendimizi hissettirmeye geldik. Birileri sokaklara inemeyecek ama biz hep sokaklarda olacağız" dedi.

Seçim çalışması sırasında vatandaşlara nutuk atılmaması yönünde uyarıda bulunan İmamoğlu, "Dinlemeden, anlamadan karşı tarafa bir şey anlatamazsınız. Evleri, esnafı ziyaret edin, dertlerini dinleyin. Elbette ki kızdıranlar, kışkırtanlar olacaktır. Derin bir nefes alın ve güzel güzel konuşmaya devam edin. Ülkenin huzura, mutluluğa, hoş görüye ihtiyacı var. Güzel ve duygusal cümlelere ihtiyaç var. Biz bunu temsil edeceğiz. Birileri sizi itmeye çalışsa da siz onları kucaklayın. Nereye kadar? Sonuna kadar. Süreci pozitif dille yöneteceğiz. Kendi uygulamamız size aktaracağız. Alışılmışın dışında bir süreç izleyeceğiz. İstanbul'un her ilçesinde iddiamızı ortaya koyacağız. İstanbul bizi sevecek ve gönülden oy verecekler" diye konuştu.

'AŞIK EKREM'DEN İMAMOĞLU'NA ŞİİR

Adaşı "Aşık Ekrem"in kendisi için yazdığı şiiri dinleyen İmamoğlu, "Enerji versin" denilerek ikram edilen fındığı, gazetecilere ve vatandaşlara dağıttı. İmamoğlu, "2 Ekrem arasında dilek tut" diyerek ilçe adayı Yıldırım'a takıldı. İmamoğlu, daha sonra esnaf turuna çıktı. Bir pastanenin bahçesinde çay içenlerle sohbet eden İmamoğlu, kendisine destek sözünü alınca, "Destek veriyorsanız size vakit ayırmıyoruz artık" şeklinde espri yaptı. İmamoğlu, bir vatandaşla da soyadı üzerinden renkli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, "Benim de soyadım İmamoğlu. Akraba sayılırız. Bizimle de fotoğraf çektirin" diyen bir vatandaşa, "Soyadımız büyüyor desenize" yanıtını verdi.

Market ziyaretinde vatandaşların pahalılıkla ilgili şikayetlerini dinleyen İmamoğlu, yerel yönetim anlamında çözüm önerilerini paylaştı. Tur sırasında İmamoğlu'na yaklaşan bir vatandaş, "Seçildikten sonra da dolaşacak mısınız? Gelip bizlerle tokalaşacak mısınız?" şeklinde soru sordu. İmamoğlu da vatandaşa, "Beni yanınızda görmekten sıkılacaksınız" yanıtını verdi. "İşi gücü, 4 çocuğumu, psikolojik rahatsızlığı olan kocamı bırakıp size geldim' diyen bir vatandaş, İmamoğlu'ndan yardım talebinde bulundu. İmamoğlu'nun yardımcıları yardım isteyen kadının telefon numarasını aldı.

'İHTİYACIMIZ YOK'

İmamoğlu'nun turunun en ilginç anı ise bir mobilya dükkanında yaşandı. Dükkanda birçok koltuk çeşidi olduğunu gören İmamoğlu, mobilyacı Murat Yüksel'e, "Koltuk meraklısı olanlara koltuklarımız var diyorsunuz" şeklinde espri yaptı ve rakibi Binali Yıldırım'a gönderme yaparak, "Bizim ihtiyacımız yok ama meraklısı olanı size yollayacağız" dedi.

© AA / Serhat Çağdaş Ekrem İmamoğlu: İBB Başkanı'nın işi futbol kulübü kurmak değil

Daha sonra atlar için elektronik kırbaç üreten bir fabrikaya giden İmamoğlu burada bilgi aldı. Fabrika sahibi "Atlar için yarışlarda kullanılan kırbaçların kullanımını azaltmak için elektronik kırbaç yaptık. Patentini aldık. Geçenlerde bir at fazla kırbaç kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdi. Jokeylerin ata kaç defa vurduklarını hesaplayacağız. Sadece 10 kere vurma şansları var ama daha fazla vuruyorlar. Biz de elektronik kırbaçla jokey her vurduğunda hakemlere bildirim gideceği bir sistem geliştirdik. Kontrol altında olunca vuramayacaklar" diye açıklama yapınca İmamoğlu da "Politikacılara da lazım aslında. Vatandaşa verilmeli. Politikacıların eline verilmez bu kırbaç" diyerek espri yaptı. İşçilere de kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, öğle namazını, semtteki Taşdelen Merkez Camii'nde kıldı.