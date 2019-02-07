CHP'nin Beyoğlu adayı Taş, projelerini anlattı: İlçeyi 3 ana hat üzerinde ele alacağız

CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın sorularını yanıtladı.

Taş, seçilmesi halinde ilçeyi her kesimden yurttaşın katıldığı ve 45 mahallede oluşturulacak "mahalle meclisleri" ile yöneteceklerini söyledi. Taş, yöneticilik anlayışlarının ise yerel yönetimlerin demokratikleşmesi, ekolojik hassasiyet ve kamuculuk üzerine olacağını belirterek "Kadınlara, gençlere, çocuklara, engellilere ve emeklilere pozitif ayrımcılık yapacağız. Beyoğlu halkının çıkarlarını esas alarak, herhangi bir zümreye ya da sermaye grubuna peşkeş çekmeyeceğiz" dedi.

Sandığa gitmeyecek seçmenlere de seslenen Alper Taş, "Gelin bu ilçeye, bu kente ve bu ülkeye dair güzel bir hikâyeyi birlikte yazalım. Tıpkı halayda ve horonda yan yana omuz omuza olduğu gibi. Tüm yurttaşları bu yürüyüşe davet ediyorum" diye konuştu.

'YILLARDIR VERİLEN TAPU SÖZLERİ TUTULMADI'

Taş, Beyoğlu için tasarladıkları projeleri de şöyle anlattı:

- Beyoğlu'nu 3 ana hat üzerinde ele alacağız. CHP adayı olarak partimin (CHP'yi kast ediyor) ve sosyalistlerin ne yapacağını ortaya koyan bir çalışma olacak. Bunlardan ilki Pera hattı olacak. Tarihi hat, kentin hayatını ve renklerini yansıtan bir yerdi. Şimdi orada yaşam sevincinin kalmadığını görüyoruz. Bu bölgeyi tiyatro, sanat, kültür, eğlence ve sevinç merkezi haline getirmek istiyoruz. Ayrıca emek ve demokrasi mücadelesinin de tarihsel süreçte önemli bir merkezi. Beyoğlu'nu demokrasi merkezine de getirmek istiyoruz. Hak arayanların kendini ifade etme merkeziydi. Yine o haline getirmeyi amaçlıyoruz. İkinci hat ise Haliç-Boğaz hattı. Galataport ve Haliçport projeleri var. Meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin açtıkları davalar var.

— Bu süreçlerin takipçisi olacağız. Buralarda kamu çıkarını gözeteceğiz. Üçüncü hat ise kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirildiği Okmeydanı, Örnektepe, Keçici Piri Mahallesi ve Hacıhüsrev'in içinde bulunduğu bölge. Yıllardır verilen tapu sözleri tutulmadı. Burada ciddi bir toplumsal mücadele var. Buralarda yaşayan insanların lehine, kamu çıkarını da gözeterek yerinde dönüşümü esas alacağız.