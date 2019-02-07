Eşi tarafından darp edilen hamile kadın: Bayıldım, ayıltıp tekrar dövdü

Eskişehir'de eşi Sercan Alır tarafından öldüresiye darp edilen beş aylık hamile Nezaket Nur Alır, hastane odasında başından geçenleri polise anlattı. Eşinin alkollü olduğunu belirten Alır, aldığı darbeler sonucu bayıldığını söyledi. Alır, "Ayıltıp tekrar dövdü" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre olay, Eskişehir'de yaşandı. Beş aylık hamile Nezaket Nur Alır, eşi Sercan Alır tarafından öldüresiye darp edildi.

© Fotoğraf : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadına şiddet istatistiği bakanlıkta yok

3 çocuk annesi olan 24 yaşındaki Alır, hastane odasında polise şunları söyledi:

— Saat 21:00 sıralarında evdeydik. Sercan ‘Saçını başını yapsana, güzelleş' dedi. O sırada ona telefon geldi. ‘Geliyorum' diyerek çıktı. Bebeği uyuttum. Sercan aşırı içmiş olduğundan mutfak lavabosuna kusmuştu. Lavaboyu temizledim. Sonra kapıyı yumruklayan birini duydum. Kapıyı açar açmaz elini kalbime koyup ‘Kalbin neden hızlı çarpıyor. Eve kimi aldın' diyerek döve döve odaya kadar 25 metre beni sürükledi. Belinden çıkardığı kemerle odada dövmeye başladı. Çılgına dönmüş şekilde, ‘Birini sakladın' diyerek dolaplara, odalara baktı. Kimseyi bulamadı. Yanıma geldi. Kolumdan sıkarak, ‘Yedi senedir benimle evlisin. Kimseyle yatıp kalkmadığın dair belge vereceksin, o zaman inanacağım' diyordu. Sobanın yanındaki kömür küreğiyle her tarafıma olanca hızıyla yorulana kadar vurdu da vurdu. Bayılınca koluma girip lavaboya götürdü. Elimi yüzümü yıkadı. Beni ayıltarak, tekrar dövdü. Bunları defalarca yaparak, tekme tokat döve döve sabahın yedisi olmuş.