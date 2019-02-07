İnce'den Soyer'e destek: Kimse babasının hesabını vermeye mecbur değil

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in babası üzerinden devam eden tartışmalara Muharrem İnce de katıldı. "Kimse babasının hesabını vermeye mecbur değil" diyen İnce, "Biz hesap da veririz merak etme. Yalnız İzmir'de 8 belediye bizde değil. Bak İzmir'e ne yakışır. İzmir'e 30, sıfır yakışır" ifadesini kullandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen dayanışma yemeğine katılan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in, 12 Eylül döneminin askeri savcısı olan babası Nurettin Soyer üzerinden eleştirilmesine tepki gösterdi.

16 yıl milletvekilliği yaptığını, Türkiye'de en fazla ziyaret ettiği yerlerden birinin Silivri Cezaevi olduğunu söyleyen İnce, şöyle konuştu:

"AKP ile FETÖ ortaktı, 'Ergenekon, Balyoz' dediler. Türk ordusunu dağıttılar. Sonra generaller dışarıya çıktı, FETÖ'cüler içeri girdi. 3 ayağın biri eksik kaldı biri. Üçü girdi, biri eksik kaldı. Türkiye'de yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar vardı ama son 17 yılda Türkiye bir yüzsüzlükle karşılaştı. Yüzsüz bunlar. 'Ne istediler de vermedik' diyor. Sonra da çıkıp, 'Ey CHP sen FETÖ'cüsün' diyor. Onlarla kucak kucağa olan sensin. Bir biri ile kavga ederken, aynı Türk filmlerinde olduğu gibi, 'Durun siz kardeşsiniz' dedik. Onları kaymakam, general, vali yapan bunlar. Ne zamanki FETÖ, AKP'ye ihanet etti, kardeş kavgası başladı. Şimdi çıkmış büyükşehir adayımız Tunç Soyer'in babasına laf ediyor. Kimse babasının hesabını vermeye mecbur değil. Siz bizim belediye başkan adayımızın babasının hesabını soruyorsunuz, ben de size iki soru soruyorum. Bir; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kardeşi FETÖ'den hapiste. Babanın hesabını veriyorsan, kardeşinin hesabını da vereceksin. İki; darbenin iki numaralı ismi Mehmet Dişli. General Dişli'nin ağabeyini büyükelçi yaptın. Sana gelince kardeşin hesabını vermeyeceğiz. Bize gelince babaların, dedelerimizin hesabını vereceğiz."

'İZMİR'E 30, SIFIR YAKIŞIR'



Muharrem İnce, "Biz babaların dedelerin hesabını da veririz, merak etme. Bunlara takılmayın, yalnız İzmir'de 8 belediye bizde değil. Bak İzmir'e ne yakışır. İzmir'e 30, sıfır yakışır" dedi.

CHP'li belediye başkanlarının sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu da çocuklara yaptığı süt yardımlarından dolayı örnek gösteren İnce, "CHP'li belediyeler sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışının en iyi temsilcisi olacak Tunç Soyer. Bundan kuşkum yok" diye konuştu.

'BU MİLLET SİZİ 31 MART'TA ÇARPACAK'

© Fotoğraf : DHA İnce: Oy verenden hainlik beklemek memlekete gerçek hainliktir

İnce, konuşmasının devamında ülke ekonomisine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu devlet seni zorunlu olarak askere alıyor mu, alıyor. Seni zorunlu askere alıyorsa o zaman sana zorunlu olarak yardım etmeye de mecburdur. Ama sen tank palet fabrikası satılırken sesini çıkarmazsan, Tekel, Petkim, Tüpraş satılırken sesini çıkarmazsan, arsalar, limanlar satılırken sesini çıkarmazsan, sen yardıma muhtaçsın ya, çocuğun da yardıma muhtaç olur. Oysa sen yardım değil, iş talep etmelisin. Sen ülkenin soyulmasına sesini çıkarmazsan, bugün sen yardım bulabiliyorsun ama çocuğun yardım da bulamaz. Soğan, patates diyoruz. Ispanak yüzde 80 arttı diyoruz. Biber yüzde 87 arttı diyoruz. O biri çıkıyor meydanlara, 'Oy verirseniz, ruzu mahşerde berat belgeniz de yanına gelecektir' diyor. İzmir'de biri çıkıyor diyor ki, 'Zeybekci'ye oy vermezsen Allah çarpar sizi' diyor. Allah sizi çarpar mı çarpmaz mı, onu bilemem. Allah bilir ama bu millet sizi 31 Mart'ta çarpacak."