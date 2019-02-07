Kayıt
10:05 07 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fatura ödeme merkezi

    Faturalarını ödediklerini zannettiler, dolandırıldılar

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İstanbul Pendik'te fatura ödeme merkezine ödeme yapan vatandaşlar hayatlarını şokunu yaşadı. Faturaların ödenmediğini ve kendilerine verilen makbuzların sahte olduğunu anlayan vatandaşlar ikinci şoku ise merkeze gittiklerinde yaşadılar.

    İstanbul Pendik'te elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödemek için fatura ödeme merkezine 3 ay boyunca para yatıran ancak kendilerine verilen makbuzların sahte, faturaların ise ödenmediğini öğrenen vatandaşlar önce ödeme merkezinin yolunu tuttu.

    elektrik faturası
    © Fotoğraf : DHA
    Otomatik fatura ödemesinde 'banka komisyonu' uyarısı
    Ödeme merkezine gittiklerinde merkezin kapalı olduğunu gören ve ikinci şoku yaşayan mahalleli soluğu polis merkezinde aldı. Mağdurlar, karakolda ise ödeme yaptıkları dolandırıcının kayıplara karıştığını öğrendi.

    'İHBARNAME GELDİ'

    Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Ali Rıza Koçak, "Bana, faturamı ödemediğime dair ihbarname geldi. Ödeme merkezine ortalama 600 liralık fatura ödemesi yaptım. Bin 200 lira ödediğini söyleyen aileler de var. Böyle yerlere neden göz yumuyorlar? İnsanlar istediği gibi yer açıp insanları dolandırabiliyorlar mı? İnsanlar burada bekliyor adam yok" dedi.

    'VURGUNU YAPIP GİDİYOR'

    Koçak sözlerini şöyle sürdürdü:

    BOTAŞ
    © AA /
    BOTAŞ'tan İstanbul Havalimanı'ndan çekilen Kolin'e 50 milyon TL'lik fatura
    - Sen bu tabelayı neye göre veriyorsun? Herkes böyle istediği gibi açıp insanları dolandırıp gidecek mi? Burada muhtemelen 1000 tane ev buraya gelip ödeme yapıyordur. Çünkü uzun süredir burada. Adam en son vurgunu yapıp gidiyor. Kimdir? Nedir? Bilmiyorsun. Sen gelip faturanı ödeyip gidiyorsun. Devlet yetkililerinin bir an önce bunu bulmaları lazım. Bizim mağduriyetimizi gidermeleri lazım.

    '1200 LİRA DOLANDIRILDIM'

    Mehmet Büyüktepe isimli vatandaş ise "250 lira da ben verdim. Burada bir bayan vardı. O bayan iyiydi. Diğeri geldi hemen aldı faturayı yatırdım parasını verdim. Daha sonra bana kağıt geldi faturamı ödenmediği için. 10 gün içinde doğalgazımın kesileceğinden götürdüm hemen verdim. Buna devlet el atsın" dedi.

    Hanife Okumuş isimli vatandaş ise "Ben de 1200 lira dolandırıldım. Bütün mahalle mağduruz. Kim karşılayacak şimdi bizim sıkıntılarımızı? Nasıl olacak yani? Ben dul bir kadınım şimdi nasıl yatırayım aynı faturaları? Bütün mahalle mağduruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    dolandırıcı, vezne, fatura, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Pendik, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Selçuklu Meydan Mezarlığı
    8 bin 200 tarihi mezar ve mekanları ile Ahlat
    Karikatür
    ‘DSG, gençlerin Suriye ordusunda görev yapmasına izin vermiyor’
    İnfografik
    Dünyada benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet