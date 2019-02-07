Faturalarını ödediklerini zannettiler, dolandırıldılar

İstanbul Pendik'te elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödemek için fatura ödeme merkezine 3 ay boyunca para yatıran ancak kendilerine verilen makbuzların sahte, faturaların ise ödenmediğini öğrenen vatandaşlar önce ödeme merkezinin yolunu tuttu.
'İHBARNAME GELDİ'
Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Ali Rıza Koçak, "Bana, faturamı ödemediğime dair ihbarname geldi. Ödeme merkezine ortalama 600 liralık fatura ödemesi yaptım. Bin 200 lira ödediğini söyleyen aileler de var. Böyle yerlere neden göz yumuyorlar? İnsanlar istediği gibi yer açıp insanları dolandırabiliyorlar mı? İnsanlar burada bekliyor adam yok" dedi.
'VURGUNU YAPIP GİDİYOR'
Koçak sözlerini şöyle sürdürdü:
'1200 LİRA DOLANDIRILDIM'
Mehmet Büyüktepe isimli vatandaş ise "250 lira da ben verdim. Burada bir bayan vardı. O bayan iyiydi. Diğeri geldi hemen aldı faturayı yatırdım parasını verdim. Daha sonra bana kağıt geldi faturamı ödenmediği için. 10 gün içinde doğalgazımın kesileceğinden götürdüm hemen verdim. Buna devlet el atsın" dedi.
Hanife Okumuş isimli vatandaş ise "Ben de 1200 lira dolandırıldım. Bütün mahalle mağduruz. Kim karşılayacak şimdi bizim sıkıntılarımızı? Nasıl olacak yani? Ben dul bir kadınım şimdi nasıl yatırayım aynı faturaları? Bütün mahalle mağduruz" diye konuştu.
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