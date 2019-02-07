Nilhan Osmanoğlu'nun İnönü iftirasının ardında karşılıksız aşk varmış

2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, 5 Şubat'ta katıldığı bir konferansta Fransa'da yaşayan Abdülhamid ailesiyle eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında geçtiğini iddia ettiği bir görüşmeyi anlattı.

Osmanoğlu, İnönü'nün Türkiye'ye dönmek isteyen Osmanlı hanedanı üyelerine "Bunun bir bedeli var" dediğini ve ellerindeki mücevherleri aldığını iddia etti.

Söz konusu iddiaya yanıt, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'ndan geldi. Kayışoğlu Twitter üzerinden, "Nilhan hanımefendinin İsmet İnönü ile ilgili açıkladığı mektupları yalanlayan mektuplar çıktı. Buyurun gerçeğin ve entrikanın hası burada" diyerek o mektubu okudu.

İsmet İnönü'nün yaverinin mektubunu aktaran Kayışoğlu şunları söyledi:

— Şadiye Sultan'ın yardımcısının yavere aşık olduğu ve İstanbul'a götürmesini istediği, yaverin bunu kabul etmeyince karşılıksız aşkını tehdit ettiğini öğreniyoruz. Yaverin mektubunda şöyle deniliyor: Hanımefendi sizi zevcem olarak almadığım için müteessir olduğunuzu, paşamıza iftira edeceğinizi, sultanının bronşunu alacağınızı söyleyeceğinizi yazıyorsunuz. Biliniz ki aziz Türk milleti değil malı mülkü bütün varlığını ve canını savaş meydanlarında ortaya koyarak bu cennet vatanı dünyalara değişmeyen İsmet Paşamız ile ilgili böyle iftiralara inanmayacaklardır. Çabanız nafiledir.

Nilhan hanımefendinin İsmet İnönü ile ilgili açıkladığı mektupları yalanlayan mektuplar çıktı.. Buyrun gerçeğin ve entrikanın hası burda.. pic.twitter.com/nGEtJNqKT6 — Nurhayat A KAYIŞOĞLU (@nurhayataltaca) February 6, 2019

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