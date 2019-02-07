Son anketler: Ankara'da CHP, İstanbul'da AK Parti önde

TELE1'de canlı yayına katılan Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı, İstanbul ve Ankara'ya dair yeni anketlerini paylaştı.
Diken'in aktardığı habere göre, İstanbul'da MHP'lilerin yüzde 77'si Yıldırım'a, yüzde 8'i ise İmamoğlu'na oy verecek.
HDP'lilerin ise yüzde 76'sı İmamoğlu'na, yüzde 4'ü de Yıldırım'a oy verecek. İYİ Partili seçmenin ise yüzde 7'sinin tercihi Yıldırım, yüzde 14'ü ise oy kullanmayacak.
Aksoy Araştırma Genel Müdürü Ertan Aksoy da Ankara'da Mansur Yavaş'ın önde olduğunu belirtti.
Bursa, Adana ve Antalya'nın da AK Parti'nin elinden alınabileceği kaydedildi.
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