Perinçek'ten Macron'a mektup: Soykırım yalanını kullanmaktan vazgeçin

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'ı ‘Ermeni soykırımını anma günü’ ilan ettiğini açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Perinçek, Macron'a yönelik olarak kaleme aldığı mektubunda "Soykırım yalanını kullanmaktan vazgeçin" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'ı ‘Ermeni soykırımını anma günü’ ilan ettiğini açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iletilmek üzere bir mektup kaleme aldı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekat hazırlığına karşı Macron'un soykırım yalanını gündeme getirdiğini belirten Perinçek, bu girişimin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Avrupa mahkemelerindeki üç önemli karara dikkat çeken Perinçek'in mektubu şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Daircsi'nin 'Perinçek-İsviçre Davası' diye anılan yargılamadaki 17 Aralık 2013 günlü kararını ve AİHM Büyük Dairesi'nin 15 Ekim 2015 günlü kararını incelemenizi öneririm. Yine AİHM'nin Ali Mercan, Ethem Kayalı, Hasan Kemahlı ile İsviçre Devleti arasındaki davada aldığı 28 Kasım 2017 tarihli kararı da dikkatinize sunuyorum. AİHM'nin üç ayrı kararından sonra, artık bir devlet adamı, hiçbir şekilde 'ü"Ermeni Soykırımı"ndan söz edemez. AİHM kararlarında, cumhurbaşkanlarının, parlamentoların ve hükümetlerin soykırım konusunda hüküm vermeye yetkili olmadığı belirtiliyor.

'SİZ HÜKÜM VEREMEZSİNİZ'

Soykırıma hükmetme yetkiniz yok. Avrupa yargısında ve hukuk öğretisinde oluşan görüş birliğini şöyle özetleyebiliriz:

1. Soykırım, bir hukuk kavramıdır, bir suç tanımıdır.

2. Soykırım suçunun varlığına, yetkili mahkeme karar verir.

3. Soykırım suçunu, hükümetler veya kurumlar veya milletler, başka deyişle tüzel kişiler ve topluluklar işlemez.

© AFP 2018 / LUDOVIC MARIN Macron 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etti

4. 1915 olaylarında soykırım işlendiğine dair yetkili mahkeme kararı yok.

5. Herhangi bir parlamento, cumhurbaşkanı, hükümet, belediye, üniversite, akademik kurum, dernek, toplantı vb. 1915 olaylarında 'Soykırım yapıldı' yargısında bulunmaya yetkili değildir.

6. 1915 olayları 'Holocaust' diye anılan Yahudi Soykırımından farklıdır, aynı sınıflamaya konamaz.

7.1948 yılı öncesindeki eylemlerle ilgili olarak soykırım suçu işlendiği hükmü verilemez.

8. Bir tarih konusu olarak 1915 olaylarını tartışma özgürlüğü güvence altındadır. Ancak mahkemelerin yetkisini gasp etme özgürlüğü yoktur.

Hukuk dışı Ermeni Soykırımı yalanını Türkiye'nin Kuzey Suriye Harekâtı'na karşı gündeme getirme gayreti içindesiniz. Biz Vatan Partisi olarak, Ermeni Soykırımı yalanının son zamanlarda Kürt sorunu bağlamında kullanıldığına dikkat çekmiştik. Artık pas tutmuş olan hukuk dışı safsatalara sarılmaktan vazgeçmenizi öneririm. Saygılar sunarım."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. İlker Yücel başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti, bugün Fransız Konsolosluğuma giderek Perinçek'in mektubunun Fransızcasını yetkililere verecek.