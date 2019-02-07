Bursa’da boşanmak üzere olduğu karısını tuzak kurarak öldüren katil zanlısı koca Ali C., Samsun’dan Bursa’ya getirildi. Zanlı emniyetten çıkartılırken, "Cinayet şubesinden kaçılmıyor efendim, pişmanım" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Ali C. boşanmak üzere olduğu karısı Aynur C.'yi arayıp, "Kargonuz var, gelip paketinizi teslim alır mısınız" diyerek Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde, Dumlupınar Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan kargo şirketine çağırdı.

Paketi teslim almaya giden kadın, arkasında şirkete giren kocası Ali C. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olaydan sonra Samsun'un Çarşamba ilçesine kaçtığı tespit edilen Ali C., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun'dan Bursa'ya getirildi.