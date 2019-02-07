MHP'den Kılıçdaroğlu'na 'Tarasconlu Tartarin' benzetmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kılıçdaroğlu, Alphonse Daudet'nin roman karakteri komik, palavracı ve düzmece aslan avcısı Tarasconlu Tartarin'e her bakımdan ne kadar da benzemektedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Yalçın, "Cumhur İttifakı bir iktidar ve koalisyon ortaklığı değil, seçim işbirliğidir ama Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılmış akılcı bir yatırımdır. Halk da MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eseri olan bu ittifakı millî birlik ve silkinme hamlesi olarak gördüğü için benimsemiş, hararetle kucaklamıştır" açıklamasında bulundu.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçıran, kendisini geren ve sinir sistemini harap ederek sürekli gaf yapmasına yol açan bu hakikat, hükümet icraatı eleştirilirken bile MHP'nin neden alakasız ve ahlaksızca hedefe konulduğunu açıklamaktadır" diyen Yalçın, şöyle devam etti:

'TARASCONLU TARTARİN'E NE KADAR DA BENZİYOR'

"Cumhur İttifakının kazanımları, buna savaş açan Sayın Kılıçdaroğlu'nu, başkalarını tahkir edici ifadeler kullanarak kendi zaaflarını örtmeye ve nefsini yüceltmeye çalışan bir zavallı konumuna düşürmüştür. Sokakların güvenliğini sağlayan bekçilerin adını bile bir aşağılama ve küçümseme vasıtası olarak kullanmak tam da Kılıçdaroğlu'nu resmeden bir gaf olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu, Alphonse Daudet'nin roman karakteri komik, palavracı ve düzmece aslan avcısı Tarasconlu Tartarin'e her bakımdan ne kadar da benzemektedir. Babasının eşeğini boyayıp pazarda babasına satmaktan farksız bu aldatmacalara halkın kanmayacağı ortadadır. Yalanı gerçekmiş gibi söylemekten çekinmeyen Sayın Kılıçdaroğlu, bizim nazarımızda karnından konuşan adamdır."

Fransız Alphonse Daudet'nin roman kahramanı Tartarin, başkalarını kandırdığı kadar kendisini de kandıran, saf, gülünç ama bir o kadar da ilgi çekici bir karakter. Unutulmaz tiplemelerden biri haline gelen Tartarin, romancısına ede­biyat dünyasında önemli bir saygınlık kazandırmıştı.