Barış Yarkadaş'a 'Gizliliği ihlal' suçundan hapis cezası

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine Barış Yarkadaş aleyhine açılan davada karar verildi. Mahkeme, Yarkadaş'ı 'Gizliliği ihlal' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yarkadaş'ın cezası 5 yıl süreyle ertelendi.
Yarkadaş, iddianameye konu haberin o dönem sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Gerçek Gündem isimli internet sitesinden önce Cumhuriyet gazetesinde yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:
'HABERİN SORUMLULUĞU YAYINLAYANA AİTTİR'
Yarkadaş'ın avukatı Pınar Ayça Sarıtaş ise, Basın Kanunu hükümlerine göre müvekkilinin sorumluluğu bulunmadığını belirterek, "Yapılan haberin sorumluluğu yayınlayana aittir" dedi.
BAYRAKTAR'IN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Müşteki Erdoğan Bayraktar'ın avukatı Eyşe Ezgi Azman Akgün, şikayetlerinin sürdüğünü belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.
Son sözü sorulan Barış Yarkadaş, "Gazetecilik suç değildir" dedi. Kararını açıklayan hakim, 'Gizliliği ihlal' suçundan Yarkadaş'a 1 yıl hapis cezası verdi. Yarkadaş'ın cezası 'İyi hal' indirimi ile 10 aya düşürüldü. Ceza 5 yıl süre ile ertelendi.
YARKADAŞ: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR
Yarkadaş, "Bugün aldığım 10 aylık hapis cezasını meşru görmüyorum. Gazetecilikten dolayı artık gazetecilerin cezalandırılmaması gerekiyor" diye konuştu.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturmada Barış Yarkadaş'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Gerçek Gündem isimli internet sitesinde 27 Mayıs 2014 tarihinde şikayetçi hakkında bir haber yayınlandığı hatırlatılan iddianamede, haber ile özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği, sanığın gizliliğin ihlali suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
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