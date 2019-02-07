Barış Yarkadaş'a 'Gizliliği ihlal' suçundan hapis cezası

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine Barış Yarkadaş aleyhine açılan davada karar verildi. Mahkeme, Yarkadaş'ı 'Gizliliği ihlal' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yarkadaş'ın cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

İstanbul 68 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Yarkadaş ve avukatı Pınar Ayça Sarıtaş ile şikayetçi Erdoğan Bayraktar'ın avukatı Ayşe Ezgi Azman Akgün katıldı.

Yarkadaş, iddianameye konu haberin o dönem sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Gerçek Gündem isimli internet sitesinden önce Cumhuriyet gazetesinde yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

'HABERİN SORUMLULUĞU YAYINLAYANA AİTTİR'

"Sitedeki haberde, haberin kaynağı belirtilmiştir. O dönem sitenin görevlisi olan arkadaş kamu yararı olduğunu düşünerek haberi yayınlamıştır. Kendisi bu davadan yargılanmıştır. Bu haberden dolayı yargılanan arkadaşımızın sorumluluğu bulunduğu için benim bir sorumluluğum yoktur. Ayrıca haber internet siteleri Basın Kanunu'na tabi değildir. Yapılan soruşturma ise Basın Kanunu'na tabi yürütülmektedir. Söyleyeceklerim bu kadardır."

Yarkadaş'ın avukatı Pınar Ayça Sarıtaş ise, Basın Kanunu hükümlerine göre müvekkilinin sorumluluğu bulunmadığını belirterek, "Yapılan haberin sorumluluğu yayınlayana aittir" dedi.

BAYRAKTAR'IN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Müşteki Erdoğan Bayraktar'ın avukatı Eyşe Ezgi Azman Akgün, şikayetlerinin sürdüğünü belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan Barış Yarkadaş, "Gazetecilik suç değildir" dedi. Kararını açıklayan hakim, 'Gizliliği ihlal' suçundan Yarkadaş'a 1 yıl hapis cezası verdi. Yarkadaş'ın cezası 'İyi hal' indirimi ile 10 aya düşürüldü. Ceza 5 yıl süre ile ertelendi.

YARKADAŞ: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Duruşma sonrası adliye koridorunda kısa bir açıklama yapan Yarkadaş, "Bugün 68. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gazetecilik yaptığım için yargılandım ve ceza aldım. Bir haberden dolayı yargılandım ve ifade verdim. Kayıtlara geçsin diye söylediğim o cümleyi size de söylemek istiyorum; gazetecilik suç değildir. Kamu yarına olan her bilgi gazetecilik faaliyetidir ve bunun cezalandırılması da aslında hukuken doğru değildir" dedi.

Yarkadaş, "Bugün aldığım 10 aylık hapis cezasını meşru görmüyorum. Gazetecilikten dolayı artık gazetecilerin cezalandırılmaması gerekiyor" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmada Barış Yarkadaş'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Gerçek Gündem isimli internet sitesinde 27 Mayıs 2014 tarihinde şikayetçi hakkında bir haber yayınlandığı hatırlatılan iddianamede, haber ile özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği, sanığın gizliliğin ihlali suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.