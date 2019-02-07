Diyarbakır Barosu Tahir Elçi'nin 3 muhtemel katilini belirledi

BBC Türkçe'nin Mezopotamya Ajansı'ndan aktardığı habere göre, Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü'nce hazırlanan raporda cinayetin muhtemel 3 faili belirlendi.

© AFP 2018 / ILYAS AKENGIN Tahir Elçi: Öleceksem Dört Ayaklı Minare’nin altında öleyim

Diyarbakır Baro yönetimi, hem raporu hem de ellerindeki diğer delilleri yarın düzenleyecekleri basın toplantısıyla açıklayacak.

Baro söz konusu raporu 14 Aralık 2018'de soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmişti. Teslim edilen bu raporda, üzerinden 3 yılı aşkın zaman geçen Elçi cinayetinin muhtemel faillerine dair olay yerinin mimari yapısı ve patlama sesleri üzerinden yapılan analizler yer almıştı.

Sözkonusu raporu soruşturmayı yürüten Başsavcılığa teslim eden Baro, aradan geçen zamanda muhtemel faillerin 'şüpheli' sıfatı ile çağrılıp, ifadelerine başvurulmaması halinde ellerindeki verileri kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurmuştu.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Sur ilçesinde yaşanan silahlı çatışmalarda tarihi yapıların zarar görmesine karşı Dört Ayaklı Minare'nin önünde 28 Kasım 2015'te basın açıklaması yaptığı sırada açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirmişti.