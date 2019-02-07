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14:40 07 Şubat 2019
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    imza

    Kurye teslimatında atılan imzaları kullandılar, iş adamlarını dolandırdılar

    © Flickr /
    Türkiye
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    Kurye ile gönderdikleri ekonomi dergisinin tesliminde atılan imzayı kullanarak iş adamlarını dolandıran çeteye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı

    Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli noktalarında faaliyet yürüten bir yiyecek firmasının Çankaya'daki merkez ofisine gelen bir kargo kuryesi, bir ekonomi dergisini şirketin genel müdürüne teslim etmek istediğini söyledi. Dergiyi imza karşılığında genel müdüre teslim eden kurye daha sonra ofisten ayrıldı.

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    © Sputnik / Ilya Pitalev
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    Birkaç gün sonra şirkete gelen icra memurları, şirket sahibinin imzaladığı yüklü miktardaki senet dolayısıyla icra takibi başlatıldığını belirtti. Bunun üzerine şirketin avukatları söz konusu durumu araştırmaya başladı.

    DERGİ KARŞILIĞINDA ATTIĞI İMZADAN ŞÜPHELENDİ

    Genel müdürün, bir kuryenin kendisine teslim ettiği ekonomi dergisi karşılığında imza attığını bildirmesi üzerine kriminal polisleri, söz konusu imza ile senet üzerindeki imzayı karşılaştırdı. Uzman kriminal polisleri, senet ve dergi üzerindeki parmak izlerinin yanı sıra imzanın el çabukluğu ve kağıt katlama yöntemiyle atıldığını, kağıt üzerindeki mürekkeplerin farklı zamanlara ait olduğunu tespit etti.

    Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama
    © AA / Arşiv
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    Ayrıca söz konusu dergiyi şirkete getiren şüpheli kargo kuryesinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri de incelemeye alındı. Bu durumun bir organize suç örgütünün dolandırıcılık faaliyeti olduğunun anlaşılması üzerine, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen organize suç çetesi üyelerine düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    ÇETE ÜYESİ, ŞİRKETE KURYE GİBİ GELMİŞ

    Şirket yöneticisi Selçuk Yılmaz, kargo kuryesi gibi davranarak şirkete gelen bir kişinin, getirdiği dergiyi şirket yetkilisine teslim etmek istediğini söylemesi üzerine, bir personel tarafından ofise alındığını belirtti.

    Daha sonra dergiyi şirketin genel müdürüne imza karşılığında teslim eden kuryenin ofisten ayrıldığını anlatan Yılmaz, bir süre sonra şirket hakkında icra takibi başlatıldığını öğrenmeleri üzerine konuyu araştırmaları için avukatlara talimat verdiklerini ifade etti. Yılmaz, yapılan araştırma sonucu, aralarında kargo kuryesi ve avukatların da olduğu bir organize suç örgütünün dolandırıcılık faaliyetiyle karşı karşıya kaldıklarının anlaşıldığını bildirdi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    KATLAMA YÖNTEMİYLE İMZAYI BOŞ KAĞIDA ATTIRMIŞ

    Kargo kuryesi gibi davranan çete üyesinin, teslim ettiği derginin karşılığında alacağı imzayı, el çabukluğu ve kağıt katlama yöntemiyle boş kağıda attırdığının belirlendiğini belirten Yılmaz, bu kağıdın üzerinin daha sonra örgüt üyelerince senet gibi doldurulduğunu kaydetti.

    Daha sonra durumu emniyete bildirdiklerini ifade eden Yılmaz, şüpheliler hakkında çok sayıda dolandırıcılık dosyasının olduğunu öğrendiklerini söyledi.

    'ACI BİR TECRÜBEYLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

    Gözaltı - tutuklama
    © AA /
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    Yılmaz, "Çok ciddi, acı bir tecrübeyle karşı karşıya kaldık. Şirketimiz yapısı gereği çok güçlü bir şirket, altyapısı güçlü bir şirket. Çalışanlarının bilinçli olduğu bir şirket içerisinde yapmaya çalıştılar bunu. Tabii ki uğradığımız kayıplar oldu. Bir kere manevi olarak ciddi şekilde rahatsız olduk bu işten, böyle bir işle anılmaktan. Hukuki bir süreç başlattık, bunun da bir karşılığı var, zaman kaybı var, işleyişimizle ilgili aksamalar da yaşadık. Ama çok kısa zamanda altından kalktık." diye konuştu.

    Acı tecrübeyi kayıpsız atlattıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yılmaz, vatandaşları imza attıkları kağıtlara dikkat etmeleri, imza atacakları kağıdı boş bir yere koyup imzalamaları ve kuryelere kimlik sormaları konusunda uyardı.

    Etiketler:
    şüpheli, para, imza, kargo, Kurye, dolandırıcı, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Selçuk Yılmaz, Ankara, Türkiye
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