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14:41 07 Şubat 2019
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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci '10 Numara İzmir' projelerini tanıttı: 'Sahne ışıkları İzmir'de hiç sönmez'

    © AA / Emin Mengüarslan
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (120)
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    AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, '10 Numara İzmir' projelerini 'Her yol İzmir'e çıkar', 'Dünyaya açılmak İzmir'den başlar', 'Sahne ışıkları İzmir'de hiç sönmez', 'İzmir'de yaşamak şehirli olmaktır', 'Şampiyonlar İzmir'den çıkar', 'Milano değil, Barselona değil, İzmir', 'Hayat İzmir'de güzel' başlıklarıyla tanıttı.

    İzmir'in Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikle projelerini açıklayan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, sözlerine "Derneğimize, düğünümüze katılımızdan dolayı hoş geldiniz" diyerek başladı.

    ​Zeybekci, "Buradaki bütün projeleri biz halledeceğiz. Eğer inancınız, sevdanız, eğer rahmetli anamın dediği gibi, 'Oğlum içinde kurt olacak kurt, dertli olacaksın, aşık olacaksın'. Ama önce nasıl bir hikaye yazmamız gerekiyor, bunu tespit etmemiz gerekiyor. Bu hikayeyi birlikte yazdık. İzmir, doğuştan dünyanın en güzel şehir. İzmir'i sadece il sınırlarıyla sınırlandırmayalım. İzmir Anadolu'nun vitrinidir, sunum yeridir. İpek Yolu'nun girişi ve çıkış kapısıdır" diye konuştu.

    İzmir'de çözümlenmesi beklenen birçok sorun olduğuna işaret eden Zeybekci, şunları söyledi:

    'FERHAT DAĞLARI DELE DELE GELİRKEN, ZAVALLI ŞİRİN'İN HALİ PEK İYİ DEĞİL'

    Nihat Zeybekci
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Zeybekci: Ben Ferhat, İzmir Şirin
    "Tek dilediğimiz ‘İzmirliyim' diyen herkesin ‘Ben İzmirliyim' diye gurur duyduğunda, şampiyonlar İzmir'den çıkar dendiğinde, hayat İzmir'de güzel dediğimizde İzmir'de yaşayan çağı ıskalamıyoruz. Dünyanın en önemli mega projeleriyle İzmir'e doğru yaklaşıyoruz. Her yol İzmir'e çıkar diyoruz. 'İzmir'i neden güzel kıza veya Şirin'e benzetiyorsunuz' derken, tarihçiler de böyle benzetmiş. Smyrna zaten en güzel demek. Tarihçiler bu ismi vermiş. Ferhat dağları dele dele gelirken, zavallı Şirin'in hali pek iyi değil. Meselelere baktığımızda durumu iyi değil. 27 Kasım'da ilk yola çıkarken söylediğimiz gibi hedefimizde kimse yok. Ferhat dağları dele dele geldiğinde İzmir ne yapmalı? İzmir'i dinledik. İzmir'i, İzmirli'nin gözlerinden görmeye çalıştık. 30 ilçenin her köşesine gittik. Sadece fiziki ortamda değil, sanal ortamda da sosyal medyadan yararlanarak nabız tuttuk. Binlerce insanımızdan on binlerce mesaj aldık, iletişime geçtik. 'Gönüller yapmaya geldik' diyoruz her seferinde. İşte bunu yapabilmek için hayatlara dokunduk. 'İzmir'i sattırmayacağız' diyorlar. Bizim aklımızdan öyle bir şey geçmedi ki senin aklında öyle bir şey geçtiyse onu bilemiyorum."

    'BAZI BECERİKSİZLİKLERİN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE MÜSAADE ETMEYİN'

    Nihat Zeybekci
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Zeybekci için reklam filmi: İzmir'e derman olmaya geldim
    Zeybekci, "Oyunuzu İzmir'e verin, İzmir'in buna ihtiyacı var. Bu bir yerel seçim geliyor, 52 gün sonra. Bu şehir bir tercihte bulunacak. İzmir geleceğinin tercihinde bulunacak. Ne olur doğru tartışalım, İzmir'in meselelerini, geleceğini tartışalım. İzmir'de bazı meselelerin ne olur tabirimi maruz görün. Bazı beceriksizliklerin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyin. İzmir'i İzmirliler kurtaracak. Onlar kurtardıktan sonra bize düşen hizmetkar olmak. İzmir'in meselelerini tartışırken bazı şeyler getiriyorlar ya gündeme. İzmir'in hayat tarzı problemi yoktur, hayat kalitesi problemi vardır. Eğer İzmir'de hayat tarzı problemi getiren varsa bunun en kibar tabiriyle saygısızlıktır, hakarettir, haksızlıktır" dedi.

    Zeybekci'nin açıkladığı 'Her yol İzmir'e çıkar', 'Dünyaya açılmak İzmir'den başlar', 'İzmir'de çalışan kazanır', 'Mavinin yeşille buluştuğu yer İzmir'dir', 'İzmir tarihe sahip çıkar', 'Sahne ışıkları İzmir'de hiç sönmez', 'İzmir'de yaşamak şehirli olmaktır', 'Şampiyonlar İzmir'den çıkar', 'Milano değil, Barselona değil, İzmir!' ve 'Hayat İzmir'de güze'l' şeklinde 10 başlıkta hazırlanan 63 projede dikkat çekenler şöyle:

    'KÖRFEZİN İKİ YAKASI BİRBİRİNE BAĞLANACAK'

    • Çanakkale- İstanbul, Ankara-Antalya otoyolları ile İzmir bir ulaşım merkezi haline dönüştürülecek.
    • İzmir'in kuzeyi ve doğu hattı arasında ikinci çevre yolu İzmir'in trafiğini rahatlatacak.
    • Balçova-Çiğli arasında Karayolu ve Raylı Körfez Geçişi (İZKARAY) yapılacak. İzmir körfezinin iki yakası birbirine bağlanacak.
    • Yapılacak çok sayıda alt ve üst geçitler ile İzmir trafiği rahatlayacak.

    'KÖTÜ KOKU PROBLEMİNE KARŞI KÖRFEZKORUMA VE KULLANMA PLANI'

    • Mevcut metro hattına 136 km, İZBAN hattına 70 km, tramvay hattına 18 kilometrelik ilave yapılarak bu hatlar İzmir'i saracak.
    • Çandarlı Kuzey Ege Limanı Projesi, Alsancak Kruvaziyer Limanı, 6 yeni Marina, Balıkçılar limanı gibi projelerle İzmir Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olacak.
    • Serbest Bölgeler Organize Sanayi Bölgesi, Bilim ve Teknoloji ve Yazılım Vadisi, Gıda ve Tarım Teknolojileri Vadisi, Süt ve Süt Ürünleri Bölgesi İzmir'in ekonomisini canlandıracak.
    • İzmir'in katı atık sorununa çözüm bulacak Ayrıştırma, Depolama, Geri Dönüştürme ve Enerji Üretme Projesi ile bu sorun tarihe karışacak.
    • Körfezdeki kötü koku problemine karşı Körfez Koruma ve Kullanma Planı hayata geçirilecek.
    • İzmir'de çeşmelerden akan suyun içilmesi için içme suyu hattı ve ve tesisleri modern hale gelecek. Yüksek su faturaları sorunu için 0 ile 20 ton su tüketiminde yüzde 50 indirime gidilerek sağlanacak.
    • Yağmur suyunun tamamen kanalizasyon hatlarına verilmesinden kaynaklanan fiziki problemler çözülecek. Yağmur suyu hatları şehrin tamamına yayılacak, kanalizasyon hatları yenilenecek. Yağmur suyu ve kanalizasyon artık birbirine karışmayacak.

    '8 TANE MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK'

    • Akıllı Kent İzmir, Örnek Mimari Şehirler İzmir'in çehresini değiştirecek.
    • İzmir'e 8 adet Millet Bahçesi yapılacak.
    • Urla ilçesi açıklarında bulunan 6 ada üzerine yapılaşma olmadan korunacak.
    • Kemeraltı ve Damlacık'ta restorasyon gerçekleştirilecek, Yeşildere Vadisi ve Kadifekale Teleferik Projesi kent turizmine katkı sağlayacak.
    • Dünyanın sayılı ve Türkiye'nin en büyük arkeoloji ve medeniyetleri müzesi bölgeye kazandırılacak.
    • Geliştirilen kültür projeleriyle İzmir'in önemli sanatçıları İzmir'de yetiştirilecek.
    • Kent Enstitüleri ile nitelikli genç iş gücünün yetiştirilmesi sağlanacak. Gençler sağlık, turizm ve hizmet sektörünün lokomotifi olacak.

    'KÜLTÜRPARK DUVARLARI YIKILARAK HALKA AÇILACAK'

    • Kültürpark duvarları yıkılarak halka açılacak
    • İzmir'e mevcut Atatürk Olimpiyat Stadının yerine dünyanın en modern olimpiyat stadı yapılacak.
    • 4 ve 5 yıldızlı otellerin sayısı artacak. Termal turizm merkezleri kurulacak.
    • Emekli ve yaşlıların bakımı için uluslararası Geriatri Merkezi İzmir'e kazandırılacak.
    • Sokak hayvanlarının korunması için hayvan zabıtası ve mobil sağlık ekipleri oluşturulacak.
    • İzmir yılın 365 günü fuar organizasyonları gerçekleştiren bir şehir haline gelecek. Kültürpark'ta eski fuar alanının nostaljisi korunacak, her yıl 10 gün süren bir uluslararası festival organizasyonu düzenlenecek. Duvarları yıkılarak halka açılacak.
    • Kadın Eğitim, İstihdam ve İş Merkezleri; 20 bin kadına iş ve eğitim imkânı verilerek hayatın her alanında olmaları sağlanacak.
    • İzmir sınırları içerisinde yer alan tüm amatör spor kulüpleri her türlü branşta şartsız desteklenecek. Kulüplere profesyonel branşlarda da, yerli sporcu hassasiyeti çerçevesinde destek verilecek.
    • Çeşme Ekrem Pakdemirli Havalimanı; havacılık sporlarında da kullanılacak ilk ve tek sivil havacılık merkezi haline getirilecek.
    • Akıllı Otoparklar: Şehrin en önemli sorunları arasındaki otopark yetersizliği ne karşı, geneli yer altında inşa edilecek, işlevsel, pratik yeni otopark alanlarıyla çözülecek. Otapark kapasitesi 5 yıl içinde 80 bin araçlık potansiyele ulaşılacak.Tüm kapalı otoparklarla, yol kenarı parklarının ilk 15 dakikası ücretsiz olacak.

    Bu arada salona dev bir sahne kuruldu. Mavi fon üzerinde '10 Numara İzmir' yazılı olan sahnenin arkasındaki 5 led ekrana projeler tek tek yansıtıldı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, MHP İl Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra İzmir milletvekilleri, belediye başkan adayları, il yöneticileri, partili kadınlar ve gençler, medya ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

    PAKDEMİRLİ: İZMİR'LE İLGİLİ KAYGI DUYMAM ÇOK NORMAL

    Bekir Pakdemirli
    © AA / Emin Sansar
    Bakan Pakdemirli: Tunç Soyer Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e ne yapacak?
    Etkinlikte söz alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in bir evladı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

    "İzmir'le ilgili kaygı duymam çok normal. 1983 yılında İzmir'den ayrıldım. Ankara'yı arşınladım, İstanbul'da yaşadım. Okurken, çalışırken dünyanın çeşitli yerlerine gittim ve 2014 yılında İzmir'e döndüm. O kadar mutluydum ki ailemle olacağım için. Bu bende sevinç oluşturdu. 2014 yılında taşındıktan sonra bu kadar güzel bir şehir olmasına rağmen mutlu olmadığımı hissettim. Yeni Türkiye'nin şehirleşme hareketinin çok gerisinde kalan, İstanbul ile karşılaştırılan İzmir fotoğrafının hala aynı olduğunu keşfettim. Sonra kendimi siyasetin içinde buldum. Kader bana Ankara'da görev verdi, Ankara'da İzmir'in gelişmesi için bu mücadele, her zaman İzmir'in bir evladı olarak bu bölgenin kalkınmasına hizmet etmeye devam edeceğim."

    'PROJELERİN BİR KISMI EVİMİN BODRUMUNDA YAZILDI'

    Bekir Pakdemirli
    © AA / Emin Sansar
    Bakan Pakdemirli: Zeybekci vagonuna mutlaka binmemiz lazım
    Geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 35 proje ekibinin de içinde olduğunu, o projelerin bir kısmını evinin bodrumunda yazdıklarını söyleyen Pakdemirli, "İzmir ile kaygı duyan bir insan olarak işlerim bitince Ankara'dan İzmir'e döneceğim. Ama bu defa içim rahat. Bu defa Zeybekci'ye İzmir'i teslim edeceğiz. Evlatlarımızın iş ve aş bulabildiği bir şehir olacak. Özgün mimarisiyle inşallah çok daha güzel bir şehre kavuşacağız. İnşallah bu dönemde projesi olan ile olmayanı ayıracak diye düşünüyorum. İzmir'in yavaş şehir olmaya tahammülü yok, İzmir'in hızlı olması gerek. Duran, yavaş şehir olmaya ihtiyacımız yok. Mutlaka hızlı şehir, proje ve hizmet üzerine hizmet odaklı olmamız gerekiyor. Projesi olmayanlara inşallah İzmir tercihini bu yönde kullanmayacak diye düşünüyorum. Zeybekci abimiz İzmir'de uzun zaman geçirmiş, inşallah Denizli'yi nasıl imar ettiyse İzmir'i de onun ötesinde bir imara kavuşturacak" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (120)

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    Etiketler:
    proje, 2019 yerel seçimleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, AK Parti, Binali Yıldırım, Nihat Zeybekci, Denizli, Ankara, İstanbul, Balçova, İzmir
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