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16:16 07 Şubat 2019
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    Şırnak - Cizre

    AİHM'den Cizre başvurusuna ret

    © Sputnik / Ömer Faruk Baran
    Türkiye
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    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-16 yılları arasında 137 kişinin öldüğü sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan insan haklarına dair başvuruyu, 'Türkiye'deki iç hukuk yollarının tüketilmediği' gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yılları arasında uygulanan ve 137 kişinin bodrum katlarında yaşamını yitirdiği sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan insan hakkı ihlallerine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvurunun kabul edilmesi üzerine açılan davanın kabul edilebilirlik duruşması görüldü.

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
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    AİHM, başvuruyu "Türkiye'deki iç hukuk yollarının tüketilmediği" gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, AİHM'in başvuruyu AYM tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verdiğini belirtti.

    Altıparmak, "Sanıyorum artık hakikatten bu kadar kopuk bir Mahkemeye söz söylemenin de anlamı yok. Yaşattığı eski güzel günler için kendilerine teşekkür edelim" dedi.

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    Etiketler:
    AİHM, Kerem Altıparmak, Şırnak, Cizre
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