Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında karar

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların üzerine sürmeyi planladığı iddiasıyla yargılanan, 'IŞİD emiri' Oğuzhan Korkmaz'a 14 yıl 7 ay 15 gün, diğer sanıklara da 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
Duruşmayı, müşteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve partililer de takip etti.
Sanık Ali Merttaş'ın avukatı esasa ilişkin savunma yaptı.
Bu sanıklar yönünden, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hüküm kuran mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Korkmaz'a 14 yıl 7 ay 15 gün, Emre Emre'ye yargılandığı iki ayrı dosyadan 21 yıl 9 ay, Ali Merttaş'a 15 yıl 6 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Sanık Seyit Kılıç, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, Ahmet Kaştaş, Muharrem Arık, Kadir Kökoğlu ve Ferhat Koç'a 6 yıl 10 ay 15'şer gün, Ergün Kılınç, Ahmet Türkçe, Burhan Çatalçam, Cihan Kökoğlu, Göktürk Kökoğlu, Osman Nuri Ünal, Selahattin Aydın, Selim İbiş, Ayla Korkmaz, Burhanettin Kılıç, Ferhat Koç, Orhan Ercan, Safa Kılıç, Şükrü Okur, Halil İbrahim Allı, Muhammed Kaştaş ve Abdullah Albayerli 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan Koç 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi.
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