Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında gerçekleştirdiği 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı planladığı iddiasıyla yargılanan Oğuzhan Korkmaz 14 yıl 7 ay 15 gün, aynı davada yargılanan diğer 26 sanık ise 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların üzerine sürmeyi planladığı iddiasıyla yargılanan, 'IŞİD emiri' Oğuzhan Korkmaz'a 14 yıl 7 ay 15 gün, diğer sanıklara da 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Kaan Aslan, Fatih Özel ve Ali Merttaş, tutuksuz sanıklar Fuat Furkan Koç, Abdullah Albayerli, Kadir Kökoğlu, Osman Nuri Ünal, Selahattin Aydın, Selim İbiş, Ahmet Türkçe, Ayla Korkmaz, Buğrahan Çatalçam, Burhanettin Kılıç, Cihan Kökoğlu, Ferhat Koç, Göktürk Kökoğlu, Orhan Ercan, Safa Kılıç, Seyit Kılıç, Şükrü Okur, Ergün Kılınç, Halil İbrahim Allı, Muhammed Kaştaş ve Muharrem Arık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmayı, müşteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve partililer de takip etti.

Sanık Ali Merttaş'ın avukatı esasa ilişkin savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla yargılanan Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Kaan Aslan, Fatih Özel ve Ali Merttaş'ın, olayın hazırlık aşamasında kalması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

Bu sanıklar yönünden, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hüküm kuran mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Korkmaz'a 14 yıl 7 ay 15 gün, Emre Emre'ye yargılandığı iki ayrı dosyadan 21 yıl 9 ay, Ali Merttaş'a 15 yıl 6 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Sanık Seyit Kılıç, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, Ahmet Kaştaş, Muharrem Arık, Kadir Kökoğlu ve Ferhat Koç'a 6 yıl 10 ay 15'şer gün, Ergün Kılınç, Ahmet Türkçe, Burhan Çatalçam, Cihan Kökoğlu, Göktürk Kökoğlu, Osman Nuri Ünal, Selahattin Aydın, Selim İbiş, Ayla Korkmaz, Burhanettin Kılıç, Ferhat Koç, Orhan Ercan, Safa Kılıç, Şükrü Okur, Halil İbrahim Allı, Muhammed Kaştaş ve Abdullah Albayerli 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan Koç 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi.