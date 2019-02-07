Kayıt
16:16 07 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Adalet Yürüyüşü 15. gün

    Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında karar

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında gerçekleştirdiği 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı planladığı iddiasıyla yargılanan Oğuzhan Korkmaz 14 yıl 7 ay 15 gün, aynı davada yargılanan diğer 26 sanık ise 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

    Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların üzerine sürmeyi planladığı iddiasıyla yargılanan, 'IŞİD emiri' Oğuzhan Korkmaz'a 14 yıl 7 ay 15 gün, diğer sanıklara da 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

    IŞİD militanı - Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi
    DHA
    Kılıçdaroğlu'na saldırı planlayan IŞİD militanlarından 9'u tutuklandı
    2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Kaan Aslan, Fatih Özel ve Ali Merttaş, tutuksuz sanıklar Fuat Furkan Koç, Abdullah Albayerli, Kadir Kökoğlu, Osman Nuri Ünal, Selahattin Aydın, Selim İbiş, Ahmet Türkçe, Ayla Korkmaz, Buğrahan Çatalçam, Burhanettin Kılıç, Cihan Kökoğlu, Ferhat Koç, Göktürk Kökoğlu, Orhan Ercan, Safa Kılıç, Seyit Kılıç, Şükrü Okur, Ergün Kılınç, Halil İbrahim Allı, Muhammed Kaştaş ve Muharrem Arık ile avukatları hazır bulundu.

    Duruşmayı, müşteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve partililer de takip etti.

    Sanık Ali Merttaş'ın avukatı esasa ilişkin savunma yaptı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AFP 2018 / Adem Altan
    Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nü başlattı: Bıçak kemiğe dayandı, artık yeter
    Mahkeme heyeti, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla yargılanan Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Kaan Aslan, Fatih Özel ve Ali Merttaş'ın, olayın hazırlık aşamasında kalması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

    Bu sanıklar yönünden, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hüküm kuran mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Korkmaz'a 14 yıl 7 ay 15 gün, Emre Emre'ye yargılandığı iki ayrı dosyadan 21 yıl 9 ay, Ali Merttaş'a 15 yıl 6 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

    Sanık Seyit Kılıç, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, Ahmet Kaştaş, Muharrem Arık, Kadir Kökoğlu ve Ferhat Koç'a 6 yıl 10 ay 15'şer gün, Ergün Kılınç, Ahmet Türkçe, Burhan Çatalçam, Cihan Kökoğlu, Göktürk Kökoğlu, Osman Nuri Ünal, Selahattin Aydın, Selim İbiş, Ayla Korkmaz, Burhanettin Kılıç, Ferhat Koç, Orhan Ercan, Safa Kılıç, Şükrü Okur, Halil İbrahim Allı, Muhammed Kaştaş ve Abdullah Albayerli 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan Koç 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi.

    Etiketler:
    Adalet Yürüyüşü, CHP, Enis Berberoğlu, Oğuzhan Korkmaz, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz
    Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz: Sağlıklı bir bedenimiz olmalı ki sağlıklı bir şekilde ibadet edebilelim
    Karikatür
    ‘DSG, gençlerin Suriye ordusunda görev yapmasına izin vermiyor’
    İnfografik
    Kuril Adaları sorununun tarihçesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet