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16:15 07 Şubat 2019
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    Mehmet Özhaseki - Recep Tayyip Erdoğan

    Özhaseki: Sade, mütevazı, israfı hiç sevmeyen bir cumhurbaşkanımız var

    © AA / Cem Öksüz
    Türkiye
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    AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın israfı hiç sevmediğini belirterek, "Dünyadaki birçok cumhurbaşkanının çalışma ofislerini gördüm. En sade, mütevazı ve bize ait olan bir tek cumhurbaşkanlığı makamı var, o da bizim cumhurbaşkanımızın makamı" dedi.

    AK Parti'nin Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı österdiği Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Çubuk'ta muhtarlar, STK temsilcileri ve partisinin ilçe teşkilatı ile bir araya geldi.

    Mehmet Özhaseki - Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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    CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, şunları söyledi:

    "Şu andaki sol yönetimin bir adayı var. 'Sağcıyım' demiş, sonra dönmüş demiş ki, 'benim bulunduğum parti CHP'lileşiyor.' Sonra oraya getirmişler. Sonra o anlayış cumhurbaşkanlığı çalışma ofisine bile ağza alınmayacak laflar söylüyor. 'Altın klozetler, bilmem neler' diyorlar. 25 senedir kamuda en üst düzeylerde görev yapmış bir kardeşinizim. Dünyadaki birçok cumhurbaşkanının, başbakanın çalışma ofislerini gördüm. En sade, mütevazı ve bize ait olan Selçuklu motifleriyle bezenmiş bir tek cumhurbaşkanlığı makamı var, o da bizim cumhurbaşkanımızın makamı. Evimizde ne varsa klozette o var. Salonlarda yerlerde hangi parke varsa orada da o var."

    'ALTIN KLOZET DE ALTIN KLOZET, SARIYA BOYANMIŞ BİLE GÖRMEDİM'

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    © AA / Salim Taş
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    Buna rağmen geçen seçim döneminde eleştirilerin yapıldığını kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:

    "Altın klozet de altın klozet. Ben sarıya boyanmış bile görmedim, bırakın altın klozeti. Her gün oralardayız zaten. Sade, mütevazı, israfı hiç sevmeyen bir cumhurbaşkanımız var. Bazen toplantı yapılacak, diyor ki 'Aşağıdaki salonda yapın.' 'Efendim şurayı kiralayalım' dediklerinde, 'Siz deli misiniz oğlum, niye oraya para veriyorsunuz, işte orada salon var aşağıda yapın' diyor. Kuruşuna kadar dikkat eden bir cumhurbaşkanımız var. Şimdi cumhurbaşkanımıza oturduğu yerden başlayarak, şahsına, evlatlarına, kendine envai çeşit sözü söyleyenler, elini sıkmamak için arkadan dolananlar nasıl olacak yarın Ankara'nın raylı sistemlerinde yardım isteyecekler. Gidip elini sıkmıyorsun ya, nasıl yardım isteyeceksiniz?"

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    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, Ankara
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