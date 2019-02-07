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16:15 07 Şubat 2019
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    Kemal Batmaz

    Kemal Batmaz'ın Fethullah Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı: 'Muhterem efendim, dualarınızı bekliyorum'

    © AA /
    Türkiye
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    15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yönettiği belirtilen 'sivil imam' Kemal Batmaz'ın Fethullah Gülen'e hitaben kaleme aldığı mektup jandarma tarafından fark edildi. Gülen'e ABD'den Türkiye gelen heyet huzurunda alınan ifadesinden bahseden Batmaz'ın "Muhterem efendim, dualarınızı bekliyorum" dediği belirtildi.

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kemal Batmaz'ın, Fethullah Gülen'e hitaben yazdığı mektup, jandarma tarafından duruşma salonunda ele geçirildi.

    Akıncı Üssü davası - Kemal Batmaz - Akın Öztürk
    © AA / Mustafa Kamacı
    Kemal Batmaz, Gülen'i savundu: Bırakın darbeyi, kimseyi incitmezler
    Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davanın 25 Ocak'taki duruşmasında, sanıklar mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada 'sivil imam' Batmaz, elindeki notu tutukluların bulunduğu bölüme attı.

    Bunun üzerine eski binbaşı Fatih Çolak ile astsubay Hamit Çıplak, notu almak için hamle yaptı ancak durumu fark eden jandarma, sanıklardan önce davranarak Batmaz'ın attığı notu ele geçirdi.

    Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu, nota el koyarak tutanak tuttu.

    'GÜLEN'LE İRTİBATLI OLDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI'

    Batmaz'ın harfleri ancak mercekle okunacak şekilde küçük yazdığı mektuba ilişkin tutanak, adli ve idari soruşturma yapılması için ilgili kurumlara gönderildi.

    Akıncı Üssü davası - Kemal Batmaz - Akın Öztürk
    © AA / Mustafa Kamacı
    Kemal Batmaz: Darbe yok ki pişmanlık duyayım
    Habere göre Batmaz, "Muhterem efendim" diye başladığı mektubunda, Gülen'in iade sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD heyetinin huzurunda savcılar tarafından alınan ifadesine değindi.

    Batmaz, mektubunda savcıların "Gülen'in darbeye etkisi olup olmadığına" ilişkin sorusuna, "Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi düşünmezler" şeklinde cevap verdiğini aktardı.

    Mektubun büyük bir kısmında ifadesine ilişkin bilgilendirme yapan Batmaz, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla İstanbul 37. Ağır Ceza mahkemesinde görülmeye devam edilen davaya da değindi. Dava konusu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Batmaz, mektubunu "Muhtereme efendim, dualarınızı bekliyorum" diye bitirdi.

    Habere göre, Batmaz'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda 'muhterem hocam' diye hitap ettiği Gülen'le doğrudan irtibatlı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, Anadolu Ajansı, FETÖ, Hamit Çıplak, Fatih Çolak, Fethullah Gülen, Kemal Batmaz, ABD, Türkiye
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