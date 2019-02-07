Şule Çet davasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, sanıklar 20. kattaki ofiste asansör beklerken görülüyor.
Asansör bekleyen sanıkların kendi aralarında tartıştıkları görülürken, görüntülerde yürümekte zorluk çektiği görülen sanıklardan Berk Akand'ın ise sarhoş olduğu tahmin ediliyor.
Üniversite öğrencisi Çet'in Saat 03.50'de düştüğü belirlenirken sanıkların 18 dakika sonra yani saat 04.08'de ofisten çıktığı anlaşılıyor.
Şule Çet'in ölümünü çözecek 18 dakika!— Habertürk (@Haberturk) 7 Şubat 2019
Şule saat 03.50'de düşüyor iki sanık 04.08'de ofisten çıkıyor https://t.co/oMHW1ET4rH pic.twitter.com/nd8qUJFldA
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