CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi Twitter'dan yaptığı açıklamayla partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Hamzaçebi'nin CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrıldığını duyurduğu açıklaması şu şekilde:

"12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."