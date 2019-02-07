Fatih Portakal'dan CHP'ye eleştiri: Bu nasıl bir ilkesizliktir

'ANLATAN VARSA ANLATSIN'
Geçen hafta ise İstanbul Beyoğlu için ÖDP'li Alper Taş'ı aday gösteren CHP'nin, Fatih Bucak'ı da aday göstermesi ise Fatih Portakal tarafından tepkiyle karşılandı. Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir yerde Alper Taş’ı aday göster, başka yerde tehditte sınır tanımayan Mehmet Fatih Bucak’ı… CHP’de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın… @eczozgurozel şimdi ne diyecek acaba?" ifadelerini kullandı.
Bir yerde Alper Taş’ı aday göster, başka yerde tehditte sınır tanımayan Mehmet Fatih Bucak’ı… #CHP’de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın… @eczozgurozel şimdi ne diyecek acaba?— fatih portakal (@fatihportakal) February 7, 2019
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