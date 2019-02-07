Fatih Portakal'dan CHP'ye eleştiri: Bu nasıl bir ilkesizliktir

Yerel seçimlere ilişkin 16 adayını daha açıklayan CHP'ye FOX Tv haber sunucusu Fatih Portakal'dan eleştiri geldi. Beyoğlu'nda ÖDP'li Alper Taş'ın, Şanlıurfa Siverek'te ise Bucak Aşireti'nden Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesine dikkat çeken Portakal, "CHP'de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın" ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere 2 aydan az bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16 adayını daha açıkladı. Açıklanan isimler arasında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi için aday gösterilen Bucak Aşireti üyelerinden Mehmet Fatih Bucak da yer aldı.

'ANLATAN VARSA ANLATSIN'

Geçen hafta ise İstanbul Beyoğlu için ÖDP'li Alper Taş'ı aday gösteren CHP'nin, Fatih Bucak'ı da aday göstermesi ise Fatih Portakal tarafından tepkiyle karşılandı. Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir yerde Alper Taş’ı aday göster, başka yerde tehditte sınır tanımayan Mehmet Fatih Bucak’ı… CHP’de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın… @eczozgurozel şimdi ne diyecek acaba?" ifadelerini kullandı.