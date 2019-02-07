Erdoğan, BMC'nin Cumhurbaşkanlığı'na hediye ettiği aracı inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı.
Geçtiğimiz günlerde Katar ortaklı BMC firmasının Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkını —yine Katar ortaklığıyla- alması tartışmalara neden olmuştu.
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