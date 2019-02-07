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19:21 07 Şubat 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Türkiye, ABD'nin Suriye'den çekileceği alanlarda terörle mücadele görevini devralmaya hazır

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini Kabulünde konuşuyor. Erdoğan, "Türkiye, ABD'nin Suriye'den çekileceği alanlarda terörle mücadele görevini devralmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

    Recep Tayyip Erdoğan - Donald Trump
    © AA / Cumhurbaşkanlığı
    Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesini ele aldı
    Erdoğan'ın ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabulünde yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları şu şekilde:

    "Türkiye-ABD ilişkilerinde tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık.

    Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş çıkışlar yaşasak da ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir.

    TRUMP'IN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

    Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır.

    'ABD'NİN ÇEKİLDİĞİ YERLERDE TÜRKİYE SORUMLULUĞU DEVRALMAYA HAZIRDIR'

    Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır.

    'BUNUN FATURASI YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKACAK'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini belirtti.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: Münbiç'teki saldırı ABD'nin çekilme kararını etkileme anlamında olabilir
    DEAŞ'ı sıfırlarız dedik. Ama maalesef bu adım YPG/PYD ile yürütüldü. Bunun faturasının yıllar sonra ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. YPG'ye karşı verilen mücadele Kürtlere karşıymış gibi yansıtılmaya çalışılıyordu. Kürtlerle hiçbir zaman sorunumuz olmamıştır. Benim her zaman kabinemde Kürt bakan arkadaşlarım olmuştur. PKK'yı yerel halkla özdeşleştirmek, Kürtlere yapılan en büyük hakarettir. Şu anda DEAŞ saldırılarından, PKK/PYD zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz sadece ve sadece Türkiye'ye sığınıyor. Bunun yanında PYD/YPG'nin, PKK terör örgütünün bir kolu olduğu en güncel ABD istihbarat raporlarında da kayda geçmiştir.

    Tüm hazırlıklarımız tamam. Terör örgütleri ile mücadelede kararlıyız. ABD'nin de bizimle aynı hassasiyetleri olduğuna inanıyoruz.

    'BAŞTAN BERİ ÜLKEMİZ HAKKINDA KARA PROPAGANDA YAPIYORLAR'

    DEAŞ terör örgütünü, başka eli kanlı terör örgütüyle ikame etmeye çalışan eski yönetim bakiyesi bazı kesimler, baştan beri ülkemiz hakkında kara propaganda yapıyor.

    'DEAŞ'TAN VE PKK/YPG'DEN KAÇAN KÜRT KARDEŞLERİMİZ SADECE VE SADECE TÜRKİYE'YE SIĞINIYOR'

    PKK/PYD terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek Kürt kardeşlerimize yapılabilecek en büyük hakarettir.

    Şu anda DEAŞ saldırılarından, PKK/PYD zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz sadece ve sadece Türkiye'ye sığınıyor. Bunun yanında PYD/YPG'nin, PKK terör örgütünün bir kolu olduğu en güncel ABD istihbarat raporlarında da kayda geçmiştir.

    'GÜVENLİ BÖLGE İÇİN HER TÜRLÜ İMKANA SAHİBİZ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta gazetecilerle
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Erdoğan: Rusya da YPG'nin Menbiç'i boşaltacağını söylüyor
    İnsani bir yaklaşım düşünüyorsak 'mültecilere kapılar açalım' diyorsak, gelin Suriye'de güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım.

    Türkiye olarak müttefiklerimizden sadece lojistik destek alarak güvenli bölgeyi kuracak, ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yönetecek her türlü imkana sahibiz.

    ABD'NİN TERÖRİSTLERE DAĞITTIĞI SİLAHLAR

    Kime geliyor bunlar YPG'ye, PKK'ya geliyor. Yakalandıkları zaman bir de bakıyoruz Amerika'nın silahları. Kimde bu Terör örgütlerinde. Ama bunları terör örgütü olarak şu anda hala Amerika kabullenemedi. Bizim sıkıntımız burada.

    FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve şehit ailelerini yaralıyor.

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