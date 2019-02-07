Celal Şengör'den Astronom Carl Sagan'a: Sahtekarın biriydi

Prof. Dr. Celal Şengör, popüler bilimin öncülerinden astronom Carl Sagan hakkında açıklamalarda bulundu. Bilimin Ucunda isimli YouTube kanalına konuk olan Şengör, Sagan için "Onu tanıdım, sahtekarın biriydi" dedi.

Katıldığı programda, konu Carl Sagan'ın yazımında yer alıp sunduğu ödüllü televizyon dizisi Cosmos'a (Kozmos) gelince jeoloji profesörü Şengör, sunucuya "Sen Cosmos'un ne tarafını izledin?" diye sorup sunucunun "İkisini de izledim" cevabını vermesi üzerine Şengör, "Ben Carl Sagan'ı tanıdım, sahtekarın biriydi. Vallahi. Arkası boş bir adam" dedi.