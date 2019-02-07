Celal Şengör'den Astronom Carl Sagan'a: Sahtekarın biriydi

Katıldığı programda, konu Carl Sagan'ın yazımında yer alıp sunduğu ödüllü televizyon dizisi Cosmos'a (Kozmos) gelince jeoloji profesörü Şengör, sunucuya "Sen Cosmos'un ne tarafını izledin?" diye sorup sunucunun "İkisini de izledim" cevabını vermesi üzerine Şengör, "Ben Carl Sagan'ı tanıdım, sahtekarın biriydi. Vallahi. Arkası boş bir adam" dedi.
Celal Şengör'den Astronom Carl Sagan'a: Sahtekarın biriydihttps://t.co/VrD0jHZo1I pic.twitter.com/R4r4XhIsU4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)