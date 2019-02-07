Albayrak: İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada tanzim satışı sürecini başlatacağız

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Albayrak: Gıda fiyatlarına karşı haftaya önemli adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— (Sebze-meyve fiyatlarında artış) Özellikle Ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya'da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık ki seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. Antalya'da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Yüzde 6,5'luk fahiş bir fiyat artışı olmuş.

— Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız.

— Sebze-meyvede maliyet taşıma zincirinden dolayı yüzde 30 artıyor.