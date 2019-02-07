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00:01 08 Şubat 2019
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    Kartal - Çöken bina

    Soylu: Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 11'e yükseldi

    © Fotoğraf : DHA/Can Erkök
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kartal'daki çöken bina enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı, ölü sayısı 11'e yükseldi" açıklamasında bulundu.

    İstanbul'da 6 katlı bir bina çöktü
    © AA /
    Vali Yerlikaya'dan çöken bina açıklaması: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralı kurtulanların sayısı 12
    İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.

    Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan 13 kişinin ve hayatını kaybeden 11 kişinden kimliği tespit edilen 10'unun isimlerini duyurdu.

    İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta saat 15.59'da çöken binanın enkazında, AFAD Arama Kurtarma Birlikleri başta olmak üzere görev yapan ekiplerin, büyük bir gayretle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, şu ana kadar 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 11 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayatını kaybedenlerden 10'unun kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

    YARALILARIN KİMLİKLERİ

    Yaralıların isimleri ve genel durumlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

    1- Hilal Tuana Alemdar, 13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi

    2- Halil İbrahim Alemdar, 23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi (Kartal EAH)

    3- Adem Alemdar 47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH

    4- Hatice Aliefendioğlu 81 yaşında, yoğun bakımda Kartal EAH

    5- Adile Oral 77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

    6- Nazan Tekgöz 37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

    7- Güler Yılmaz 56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

    8- Bahriye Aktar 75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH

    9- Tayyip Mahmut Alemdar 9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

    10- Ali Alemdar 75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

    11- Hüsniye Yaman 59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

    12- Leyla Yaman 63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

    13- Azra Havva Tekgöz, 6 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH

    HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

    Olayda hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilenler ise şöyle:

    1- Ayşe Alemdar

    2- Yıldız Gündüzoğlu

    3- Fatma Karaman

    4- Mustafa Alemdar

    5- Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın annesi)

    6- Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın eşi)

    7- Erdoğan Alemdar

    8- Saime Alemdar

    9- Ecrin Alemdar

    10- Eslem Alemdar

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    Etiketler:
    bina, Çökme, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Süleyman Soylu, Kartal, İstanbul, Türkiye
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