İnce: Küsülseydi ben küserdim, Atatürk'ün partisine küsmek olmaz

CHP tarafından 24 Haziran 2018'de düzenlenen seçimler için Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilen Muharrem İnce, Manisa'nın Salihli ilçesine geldi. İnce, CHP Salihli İlçe Başkanlığı binası önünde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Partili Orkun Şıktaşlı ve Salihli Belediye Başkanı adayı CHP'li Mazlum Nurlu'ya destek istedi.

Parti binası önünde hitap eden İnce, şunları söyledi:

— 31 Mart yerel seçimleri için Salihli belediye başkan adayını parti içi bir yarışla belirlediniz. Kızmak ve küsmek yok. Hepiniz adayımızın arkasında duracaksınız. Partimiz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile bir ittifak yapmış. Doğrudur, yanlıştır; ama partimiz bu kararı vermiş. Parti bu kararı verdi mi arkasında duracaksınız. Hem büyükşehirin hem de ilçe belediye başkanının arkasında duracaksınız. Kızılsaydı, küsülseydi, ben küserdim. Atatürk'ün partisine küsülmez. Sonuna kadar devam. 31 Mart saat 17.00'ye kadar var gücünüzle çalışacaksınız. Bu bir seçimdir. Savaşta kan dökülür, seçimde ise ter dökülür. Ter dökerek, bu seçimi kazanacağız.