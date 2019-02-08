'Akif Hamzaçebi'nin CHP'deki görevinden neden istifa ettiği belli oldu'

Mehmet Akif Hamzaçebi'nin CHP Genel Sekreterliği'nden istifa etmesinde, İstanbul'daki adaylarla ilgili önerilerinin hayata geçmemesinin etkili olduğu ifade ediliyor.

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, dün parti yönetimindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Hamzaçebi, kişisel Twitter hesabında yayınladığı mesajında "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Hamzaçebi'nin bir süredir yakın çevresine, yerel seçim sürecinde 'yok sayıldığını' ve 'dışlandığını' aktardığı ileri sürülüyor.

12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. — Mehmet Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) February 7, 2019

​Hamzaçebi'nin dün CHP'nin 16 adayın açıklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü ve kararını ilettiği öğrenildi. Hamzaçebi'nin; Küçükçekmece, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy adaylarına karşı olduğu ancak beklentilerinin karşılık bulmadığı ifade ediliyor.

Hamzaçebi'nin ayrıca, İstanbul'daki belediye meclis üyelikleri adayları belirlenirken görüşünün alınmadığı gerekçesiyle de 'kırgın' olduğu kaydediliyor. CHP'li Gürsel Tekin'in de sosyal medyadan "Siyasette, sokakta çalışma yaparken, aday belirlerken, kampanya yürütürken en önemli unsur demokratik ilkelere uymak ve halkın sesine kulak vermektir. Süreçle ilgili değerlendirmemi pazartesi günü paylaşacağım" demesi dikkat çekti.