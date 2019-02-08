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09:09 08 Şubat 2019
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    Fatih Altaylı

    Fatih Altaylı: Yalan yazmayın, Türkiye'de kaçak bina falan yok

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken ve 12 kişinin hayatına mal olan binanın yasal olduğunu belirtti. "Bina kaçakmış" diye manşet atan Türk basınını yalancılıkla suçlayan Altaylı, "O 8 kat, TBMM’de o yasallığı sağlayanların üzerine çökmüştür" dedi.

    Fatih Altaylı, İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken sekiz katlı binayla ilgili olarak "11 kişi hayatını kaybetti. 4’ü ağır 13 yaralı var. Enkazın altından daha neler çıkacak bilmiyoruz. Türk basınının 'yalancılığı' da tam burada ortaya çıkıyor. Utanmadan, sıkılmadan “Bina kaçaktı” diye haber yapıyor, manşet atıyorlar. Buna bizim Habertürk gazetesi de dahil. Ben hayatımda bu kadar yalan, bu kadar uydurma haber, böylesine mesnetsiz itham görmedim. Çok açık söyleyeyim, hatta büyük harflerle yazayım: O bina kaçak değil" ifadesini kullandı.

    Kartal'da çöken bina
    © AA /
    'Kartal'da çöken binanın taşıyıcı kolonları kesilmiş'
    "Hatta daha da ileriye gideyim. Artık Türkiye’de kaçak bina falan yok. 2018 yılı itibarıyla Türkiye’de kaçak bir binadan bahsetmeniz ayıptır, günahtır, haksızlıktır" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

    — Sizin o 'kaçak' dediğiniz ve 'kaçak ve denetimsiz olarak yapıldığı için' yıkıldığını ve birçok insanımızın ölümüne sebebiyet verdiğini ima ettiğiniz binalar 'Yasaldır'. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılan bir 'İmar Barışı Yasası' ile bu binalar kaçak olmaktan çıkmış, yasal hale gelmiştir. Bina sahipleri, eğer gerekli müracaatları yapmışlarsa, ki yapmış görünüyorlar, o bina yasaldır. Ve o 8 kat, TBMM'de o yasallığı sağlayanların üzerine çökmüştür.

    'TFF FENA KANDIRILMIŞ'

    Altaylı, "Yalan yazmayın, Türkiye'de kaçak bina yok" başlığıyla yayımlanan yazısında önceki gün dolaşıma sürülen "Cumhurbaşkanlığı Spor kuruluyor" haberine dair de görüşlerini dile getirdi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    'Cumhurbaşkanlığı Spor geliyor: İdmanlar Külliye'de yapılacak, hedef Süper Lig' iddiasına yalanlama
    Altaylı, Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından yalanlanan haberin dayanağının Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesi olduğunu söyledi.

    "TFF'nin resmi sitesinde Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü'nün kuruluşu bilgisi, forslu amblemi yer alıyor, kulübe 018262 kodunun verildiği de görülüyordu" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

    — Ve kulüp adresi olarak da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe/Ankara görülüyordu. Belli ki, birileri Futbol Federasyonu'nu fena kandırmış. Bence acilen bir soruşturma açılarak, Cumhurbaşkanlığı'nın adının kullanılması suretiyle Federasyon'u kandıranın kim ya da kimler olduğu tespit edilmeli.

    Etiketler:
    Çökme, kaynak, bina, inşaat, futbol, Cumhurbaşkanlığı Spor, TFF, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, AK Parti, Fatih Altaylı, Recep Tayyip Erdoğan, Kartal, İstanbul, Türkiye
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