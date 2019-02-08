Solmaz: Kılıçdaroğlu DSP'den aday olmak istedi, Ecevit veto edince CHP'ye gitti

DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1999 yılında partilerinden aday olmak istediğini, dönemin DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından veto edildiğini ileri sürdü. Solmaz, bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye geçtiğini ifade etti.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre, DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, CHP'nin oylarını böleceklerine yönelik iddialara tepki gösterdi.

Solmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1999'da, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde DSP'den Kocaeli aday yapılmayınca CHP'ye geçtiğini hatırlattı.

"Kılıçdaroğlu'nu Ecevit veto etmişti. Kılıçdaroğlu da bir sonraki seçimde CHP'ye geçti" ifadesini kullanan Solmaz, "CHP'nin iki numarası Seyit Torun da DSP'den istifa edip CHP'ye geçmişti" hatırlatmasında bulundu.

'ÖNCE KENDİ GENEL BAŞKANLARINA BAKSINLAR'

Ecevit'in o dönem Kılıçdaroğlu'nu Yüksek Denetleme Kurulu'nun SSK raporları nedeni ile aday yapmadığını dile getiren Solmaz, "Kılıçdaroğlu SSK'nın batık bir kuruma dönüşmesini bütün ayrıntılarıyla anlatan raporlar sonrası DSP'den aday gösterilmedi" dedi.

Solmaz, şöyle devam etti:

— O da şimdi CHP'den aday gösterilmeyerek DP ve DSP'ye geçenler gibi CHP'nin kapısını çalıp CHP üyesi oldu. Bunu unutan CHP'liler DSP'ye geçen eski başkanlarına ateş püskürüp çamur atıyorlar. Ama önce kendi genel başkanlarına baksınlar.