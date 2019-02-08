CHP'de bir istifa daha: Galiba CHP’yi uzaktan sevmek aşkların en güzeli

Eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cihan Türsen, CHP üyeliğinden istifa etti. Türsen, "Galiba, CHP'yi uzaktan sevmek aşkların en güzeli. CHP üyesi olmayan CHP'liler merhaba" dedi.

Oda TV'de yer alan habere göre bir dönem Karşıyaka'da belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçim için CHP'den aday adayı olan Cihan Türel, parti üyeliğinden istifa etti.

İstifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Türsen, "Galiba, CHP'yi uzaktan sevmek aşkların en güzeli. CHP üyesi olmayan CHP'liler merhaba" ifadesini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine ikinci bir açıklama daha yapan Türsen, şunları kaydetti:

— Aman iyi biline: CHP'liyim. Sadece CHP'ye ÜYE değilim. Başka bir parti ve adaylık söz konusu olamaz. Karıştırmayın. Oyumuz CHP'ye.

Galiba, CHP’yi uzaktan sevmek aşkların en güzeli.

CHP üyesi olmayan CHP’liler MERHABA pic.twitter.com/lDFVw1Mlv6 — Av.Cihan Türsen (@CihanTursen) February 7, 2019

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