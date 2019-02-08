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10:44 08 Şubat 2019
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    Cemal Kaşıkçı

    Cumhurbaşkanlığı'ndan BM'nin Kaşıkçı raporuyla ilgili açıklama: Türkiye'nin bulgularıyla örtüşüyor

    © AP Photo / Emrah Gürel
    Türkiye
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (145)
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin elde ettiği bulguların, BM raportörü Agnes Callamard'ın basın mensuplarıyla paylaştığı bulgularla örtüştüğünü söyledi. Altun, Suudi yetkililerin 'şeffaf olmamasının güvenilirliklerine zarar verdiğini ve endişe verici olduğunu' ifade etti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin Reuters'a açıklama yaptı.

    Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
    BM raporu: Kaşıkçı Suudi yetkililer tarafından planlanarak öldürüldü
    Birleşmiş Milletler Yargısız, Toplu ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın ziyaretinden duyulan memnuniyeti ifade eden Altun, Callamard'ı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü aydınlatma konusunda gösterdiği kararlılıktan dolayı tebrik etti.

    Altun, Türkiye'nin elde ettiği bulguların, Callamard'ın basın mensuplarıyla paylaştığı kanaatleriyle örtüştüğüne işaret etti. Türkiye'nin özel soruşturmaya elinden gelen desteği vereceğini vurgulayan Altun, şunları söyledi:

    "Esasen bu olayla ilgili gerçekler açık ve nettir; Cemal Kaşıkçı, bir grup Suudi görevli tarafından ilgili ülkenin İstanbul'da bulunan başkonsolosluğunun içerisinde soğukkanlı biçimde öldürülmüştür. Katiller, maktulün cesedini özel bir alet marifetiyle derhal parçalara ayırmıştır. Kaşıkçı'nın dublörü, kurbanın hala sıcak olan kıyafetlerini giyerek binadan ayrılmıştır. Bu önceden planlanmış, barbarca olay hem insanlığa karşı bir suç hem de özgür dünyanın ideallerine ve uluslararası düzene ihanettir. Suudi yetkililer, geride bıraktığımız dört ay boyunca gerek Türk muhatapları gerekse uluslararası toplumla kurdukları temaslarda açık davranmamışlardır."

    'KAŞIKÇI'NIN KATİLLERİ TÜRKİYE'YE İADE EDİLMELİ'

    Altun, zaman içinde asılsız inkarların yerini gönülsüz itiraflara bıraktığına değinerek, şöyle devam etti:

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © REUTERS / Amir Levy
    NYT: Suudi Veliat Prens, cinayetten bir yıl önce Kaşıkçı'yı 'bir kurşun' ile tehdit etti
    "Ancak Kaşıkçı'nın cenazesinin nerede olduğu, cinayeti kimin azmettirdiği ve cesedi ortadan kaldıran bir yerel iş birlikçi olup olmadığı hususları henüz aydınlatılamamıştır. Aynı şekilde Suudi savcının, katil zanlılarına herhangi bir suçlama yöneltip yöneltmediği veya onları salıverip vermediği; katillerin herhangi bir aşamada hapsedilip edilmediği veya mahkeme önüne çıkıp çıkmadığı belirsizliğini korumaktadır. Sürecin tamamen şeffaf olmayan bir şekilde yönetilmesi, ciddi endişe yaratmakta ve ilgili Suudi yetkililerin itibarına zarar vermektedir."

    Türkiye'nin Kaşıkçı için adalet talebini dile getirmeye devam edeceklerini aktaran Altun, "Suçluların cezasız kalması, kurbanın ailesinin ve sevdiklerinin acısını artırmaktadır. Suudi makamları, adalete hizmet etme arzularının bir kanıtı olarak Kaşıkçı'nın katillerini, önceden planlanmış bir cinayet işledikleri Türkiye'ye iade etmelidir. Tüm dünya, bu süreci yakından takip etmektedir. Türkiye, demokrasi ve özgürlüğe inanan tüm ülkeler gibi adaleti ve gerçeği aramaktadır" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (145)

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    Etiketler:
    rapor, soruşturma, cinayet, BM, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı, Agnes Callamard, Suudi Arabistan, Türkiye
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