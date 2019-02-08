Kayıt
12:16 08 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    jokey Uğur Polat

    Eski sevgilisi olan yengesine tecavüzle suçlanan jokey Uğur Polat'a 20 yıl hapis

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51

    Jokey Uğur Polat, eski sevgilisi olan ağabeyinin eşine tecavüz ettiği suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Eski sevgilisi olan yengesine 3 yıl önce Bakırköy'de hürriyetinden yoksun bırakarak 'Nitelikli cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan jokey Uğur Polat, tutuklandı.

    Yeldeğirmeni Çocuk Yurdu
    © Fotoğraf : DHA
    Yeldeğirmeni yurdu kapatıldı: Suriyeli 2 gence tecavüz iddiası
    DHA'nın haberine göre Bakırköy başsavcılığı, 2016'da işlendiği belirtilen suç için iddianamede hazırladı. İddianamede, 28 yaşındaki Uğur Polat ile tecavüz ettiği öne sürülen 24 yaşındaki N.P.'nin bir süre sevgili oldukları, daha sonra ayrıldıkları belirtildi.

    İddianameye göre N.P., daha sonra Polat'ın ağabeyiyle evlendi. Ünlü jokey, yengesi N. P.'yi arayarak evine davet etti. Polat'ın ilk davetini geri çeviren N.P. ikinci davetini kabul etti. Polat yengesini davet ettiği evine aynı zamanda arkadaşları T.G. ve S.Ç.'yi de eve çağırdı.

    İddianamede yer alan bilgilere göre; yatak odasında maskeli olarak gizlenen T.G. ve S.Ç., Polat'ın yengesini kitap alması için odaya yönlendirmesiyle harekete geçerek N.P.'nin ağzını kapattıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağladılar. Polat da tecavüz suçunu işledi.

    'RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK' İDDİASI

    Türk polisi
    © Fotoğraf : AA
    İstanbul'da polis aracında tecavüz: 'Sen şimdi git duşunu al, güzelce dinlen'
    Soruşturma başlatan savcılık, adli tıp kurumundan rapor aldı. Raporda, N.P.'nin el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, alınan sürüntü örneklerinin Polat'ın DNA profiliyle örtüştüğü ifade edildi. Savcılık, şüpheliler Polat ve arkadaşlar S.Ç ve T.G. hakkında dava açtı.

    Polat ifadesinde kadınla rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti. Diğer şüpheliler ise olay sırasında evde olduklarını ancak olayın yaşanmadığını öne sürdü. Yargılama devam ederken mahkemeye başvuran N.P. şikayetinden vazgeçti.

    Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tüm sanıkların tutuksuz yargılandığı davada karara çıktı.

    POLAT'A 20 YIL, 2 SANIĞA 10 YIL HAPİS CEZASI

    Mahkeme Polat'a 'nitelikli cinsel saldırı' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasını verdi. Jokey Polat kararla birlikte tutuklandı.

    Diğer 2 sanığa da ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası verildi.

    İlgili konular:

    Palu ailesi tartışması sürüyor: Ablam, Tuncer'e ilaç verip tecavüz etti
    Yargıtay tecavüz davasında beraati bozdu: Kadının beyanı esastır
    13 yaşındaki baldıza tecavüz suçlamasına tutuklama
    Etiketler:
    jokey, hapis cezası, cinsel saldırı, tecavüz, Uğur Polat, Bakırköy, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    New York'taki AmFAR Gala gecesine damga vuran kıyafetler
    New York'taki AmFAR Gala gecesine damga vuran kıyafetler
    Karikatür
    Rus uzman: Trump, Suriye’de ABD galip gelmiş izlenimi vermeye çalışıyor
    İnfografik
    2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet