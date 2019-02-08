Eski sevgilisi olan yengesine tecavüzle suçlanan jokey Uğur Polat'a 20 yıl hapis

Jokey Uğur Polat, eski sevgilisi olan ağabeyinin eşine tecavüz ettiği suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski sevgilisi olan yengesine 3 yıl önce Bakırköy'de hürriyetinden yoksun bırakarak 'Nitelikli cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan jokey Uğur Polat, tutuklandı.

© Fotoğraf : DHA Yeldeğirmeni yurdu kapatıldı: Suriyeli 2 gence tecavüz iddiası

DHA'nın haberine göre Bakırköy başsavcılığı, 2016'da işlendiği belirtilen suç için iddianamede hazırladı. İddianamede, 28 yaşındaki Uğur Polat ile tecavüz ettiği öne sürülen 24 yaşındaki N.P.'nin bir süre sevgili oldukları, daha sonra ayrıldıkları belirtildi.

İddianameye göre N.P., daha sonra Polat'ın ağabeyiyle evlendi. Ünlü jokey, yengesi N. P.'yi arayarak evine davet etti. Polat'ın ilk davetini geri çeviren N.P. ikinci davetini kabul etti. Polat yengesini davet ettiği evine aynı zamanda arkadaşları T.G. ve S.Ç.'yi de eve çağırdı.

İddianamede yer alan bilgilere göre; yatak odasında maskeli olarak gizlenen T.G. ve S.Ç., Polat'ın yengesini kitap alması için odaya yönlendirmesiyle harekete geçerek N.P.'nin ağzını kapattıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağladılar. Polat da tecavüz suçunu işledi.

'RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK' İDDİASI

Soruşturma başlatan savcılık, adli tıp kurumundan rapor aldı. Raporda, N.P.'nin el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, alınan sürüntü örneklerinin Polat'ın DNA profiliyle örtüştüğü ifade edildi. Savcılık, şüpheliler Polat ve arkadaşlar S.Ç ve T.G. hakkında dava açtı.

Polat ifadesinde kadınla rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti. Diğer şüpheliler ise olay sırasında evde olduklarını ancak olayın yaşanmadığını öne sürdü. Yargılama devam ederken mahkemeye başvuran N.P. şikayetinden vazgeçti.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tüm sanıkların tutuksuz yargılandığı davada karara çıktı.

POLAT'A 20 YIL, 2 SANIĞA 10 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme Polat'a 'nitelikli cinsel saldırı' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasını verdi. Jokey Polat kararla birlikte tutuklandı.

Diğer 2 sanığa da ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası verildi.