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    Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı

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    • Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı
    • Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı
    • Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı
    • Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı
    • Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı
    © Fotoğraf : DHA
    'Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi'nde çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan revizenin ardından yeniden başladı. Proje revize edilmeden önce terminal binası "martı" şeklinde planlanması nedeniyle kamuoyunda "martı projesi" olarak biliniyordu. Yeni projeye göre terminal binaları Osmanlı tarihi ve geleneksel mimariden esinlenerek inşa edilecek.

    İstanbul'da 'Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi'nde çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan revizenin ardından yeniden başladı.

    'Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi'nde çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan revizenin ardından yeniden başladı. Proje revize edilmeden önce terminal binası 'martı' şeklinde planlanması nedeniyle kamuoyunda 'martı projesi' olarak biliniyordu. Yeni projeye göre terminal binaları Osmanlı tarihi ve geleneksel mimariden esinlenerek inşa edilecek.

    Kabataş martı projesi
    DHA
    Kabataş projesi: Martı gitti, Osmanlı stili geliyor
    ‘Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi'ne 2009 yılında temel atılarak başlanmıştı. Bir süre önce de projede revize yapılması için çalışmalar durdurulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plan revizesinin ardından alandaki çalışmalara yeniden başlandı.

    Yeni projede ilk etapta şehirlerarası terminal binası ve şehir hatları seferlerinin yapılacağı iki ayrı iskele hizmet vermeye başlanacak. Projenin ikinci etabında ise 20 bin metrekare meydanın altında iki katlı otopark yapılacak. İkinci etabın 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

    Yeni yapılacak transfer merkezi açıldığında vapur, deniz otobüsü, motor seferleri, metro hatları, Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve otobüs hatlarıyla entegre olacak. Alanda şu anda 700 metrekare büyüklüğünde geçici iskele binasının yapımı sürüyor.

    Binanın çelik konstrüksiyon kısmı tamamlanırken işçiler çatı kaplama ve izolasyon işlerini tamamlanıyor. İlk etapta kullanılacak iskelelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İskelelerde şu anda ışıklandırma çalışmaları devam ediyor.

    Etiketler:
    proje, plan, inşaat, Kabataş martı projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB, Kabataş, İstanbul, Türkiye
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