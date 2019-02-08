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13:50 08 Şubat 2019
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    Diyarbakır'da ele geçirilen İncil

    Diyarbakır'da ele geçirilen 1200 yıllık İncil İstanbul'da incelenecek

    © AA / Diyarbakır Valiliği
    Türkiye
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    Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan İncil İstanbul'da incelenecek.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil'in ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    deri üzerine altın yazmalı olan bin 200 yıllık İncil
    İHA
    Diyarbakır’da deri üzerine altın yazmalı 1200 yıllık İncil ele geçirildi
    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

    Soruşturma kapsamında İncil, uzman bilirkişilerce incelenerek, rapor düzenlenmesi amacıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, merkez Kayapınar ilçesinde 3 şüphelinin, bin 200 yıllık, deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaşılmıştı. 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, şüpheliler altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı.

    Deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil'in ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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    Etiketler:
    tarihi eser, Adliye, İncil, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayapınar, Diyarbakır
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