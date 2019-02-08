Kartal'da çöken binada 45 saat sonra mucize kurtuluş

Kartal'da önceki gün çöken üç katı kaçak Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından 45 saat sonra bir kişinin sesi duyuldu. Kurtarma ekipleri çalışmalarını sesin geldiği belirtilen noktaya yoğunlaştırdı.
Çöken binanın enkazından dün sabah saatlerinde 5 yaşındaki Havva Tekgöz adlı bir kız kurtarılmıştı.
Şu ana kadar enkazdan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 14 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 12 kişi hayatını kaybetti.
Çöken 8 katlı binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında yakınları bulunanlar gelecek iyi haberleri bekliyor.
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