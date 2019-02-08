Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Yalım: Çipras'a 'Ege Denizi'ndeki işgal ettiğiniz adalarımızı ne zaman boşaltacaksınız?' diye sordum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakan Çipras'ın Salı günkü ortak basın toplantısına dikkat çeken Ümit Yalım, "Basın toplantısında, Ege Denizi'nde Yunan işgali altında olan 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı konusu yine gündeme gelmedi. Basın toplantısının bitiminde söz alan Erdoğan, hiçbir gerekçe göstermeden soru cevap bölümünü sadece iki soru ile sınırladı. İlk soru, Yunan gazeteci tarafından Çipras'a soruldu. İkinci soru ise yandaş televizyon kanalı A Haber muhabiri tarafından Erdoğan'a soruldu. Erdoğan'a, Heybeliada Ruhban Okulu hakkında sorulan sorunun önceden hazırlandığı açıkça anlaşılıyordu. Erdoğan bu yöntemle, Yunanistan'a alenen verilen 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı hakkında soru sorulmasını önledi" dedi.

'CEVAP VERMEK İSTEMEDİ'

Yeniçağ'dan Ahmet Takan'ın haberine göre, Çipras'ın 6 Şubat Çarşamba günü Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret ettiği sırada kendisine sorularını yönelttiğini ifade eden Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, o görüşmeyi şöyle anlattı:

"Çipras, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası dönüşe geçen Çipras ile saat 16.15 sularında Heybeliada vapur iskelesinin ön tarafında, yoğun bir kalabalık içinde karşısına geçerek görüştüm.

Yunan Başbakanı Çipras ile yaptığım yüz yüze görüşmede kendisine, 'Bay Çipras, size bir sorum var. Ege Denizi'nde işgal edilen Türk adalarını ne zaman boşaltacaksınız?' sorusunu yönelttim. Çipras'ın suratı asıldı ve cevap vermekte tereddüt etti. Bunun üzerine konuyu biraz daha açarak, 'Ege Denizi'nde işgal edilen Türk adalarını ne zaman boşaltacaksınız? Biliyorsunuz, 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı Yunanistan tarafından işgal edildi' dedim.

Çipras, biraz düşündükten sonra, 'Bu kesin değil' diye cevap verdi. Ben de kendisine, '18 Ada ve 1 Kayalık Türkiye'ye aittir' diye karşılık verdim. Çipras, bu sözlerime karşı sessiz kaldı ve adada yaşayan Rum kökenli vatandaşlarımızla fotoğraf çektirdikten sonra kendisine tahsis edilen tekneye binerek adadan ayrıldı."

Bugüne kadar Yunan Başbakan Çipras'a Ege Denizi'ndeki tartışmalı adalara ilişkin soru sorulamadığına dikkat çeken Ümit Yalım, "Topraklarımızı işgal eden ve geçen sene Türkiye Cumhuriyeti'ne ait Muğla Keçi Adası'nda, işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yapan Çipras'a dost muamelesi yapıldı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN BİR YIL ÖNCEKİ KONUŞMASINI HATIRLATTI

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Erdoğan, 27 Ocak 2018'deKİ, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan'da dâhil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine atıf yapan eski Genel Sekreter Yalım, "Erdoğan, bizzat kendisinin Yunan askerine teslim ettiği 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını Lozan'a yüklemeye kalktı, Atatürk ve İnönü'ye iftira attı. Ancak, Erdoğan bir yıldır, bir dosya bile çıkaramadı ve iddiasını ispatlayamadı. Erdoğan'ın tarihi dosyaları ve iddiaları boş ve fos çıktı" dedi.