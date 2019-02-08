Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Yalım: Çipras'a 'Ege Denizi'ndeki işgal ettiğiniz adalarımızı ne zaman boşaltacaksınız?' diye sordum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakan Çipras'ın Salı günkü ortak basın toplantısına dikkat çeken Ümit Yalım, "Basın toplantısında, Ege Denizi'nde Yunan işgali altında olan 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı konusu yine gündeme gelmedi. Basın toplantısının bitiminde söz alan Erdoğan, hiçbir gerekçe göstermeden soru cevap bölümünü sadece iki soru ile sınırladı. İlk soru, Yunan gazeteci tarafından Çipras'a soruldu. İkinci soru ise yandaş televizyon kanalı A Haber muhabiri tarafından Erdoğan'a soruldu. Erdoğan'a, Heybeliada Ruhban Okulu hakkında sorulan sorunun önceden hazırlandığı açıkça anlaşılıyordu. Erdoğan bu yöntemle, Yunanistan'a alenen verilen 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı hakkında soru sorulmasını önledi" dedi.
'CEVAP VERMEK İSTEMEDİ'
Yeniçağ'dan Ahmet Takan'ın haberine göre, Çipras'ın 6 Şubat Çarşamba günü Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret ettiği sırada kendisine sorularını yönelttiğini ifade eden Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, o görüşmeyi şöyle anlattı:
"Çipras, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası dönüşe geçen Çipras ile saat 16.15 sularında Heybeliada vapur iskelesinin ön tarafında, yoğun bir kalabalık içinde karşısına geçerek görüştüm.
Yunan Başbakanı Çipras ile yaptığım yüz yüze görüşmede kendisine, 'Bay Çipras, size bir sorum var. Ege Denizi'nde işgal edilen Türk adalarını ne zaman boşaltacaksınız?' sorusunu yönelttim. Çipras'ın suratı asıldı ve cevap vermekte tereddüt etti. Bunun üzerine konuyu biraz daha açarak, 'Ege Denizi'nde işgal edilen Türk adalarını ne zaman boşaltacaksınız? Biliyorsunuz, 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı Yunanistan tarafından işgal edildi' dedim.
Çipras, biraz düşündükten sonra, 'Bu kesin değil' diye cevap verdi. Ben de kendisine, '18 Ada ve 1 Kayalık Türkiye'ye aittir' diye karşılık verdim. Çipras, bu sözlerime karşı sessiz kaldı ve adada yaşayan Rum kökenli vatandaşlarımızla fotoğraf çektirdikten sonra kendisine tahsis edilen tekneye binerek adadan ayrıldı."
Bugüne kadar Yunan Başbakan Çipras'a Ege Denizi'ndeki tartışmalı adalara ilişkin soru sorulamadığına dikkat çeken Ümit Yalım, "Topraklarımızı işgal eden ve geçen sene Türkiye Cumhuriyeti'ne ait Muğla Keçi Adası'nda, işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yapan Çipras'a dost muamelesi yapıldı" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, 27 Ocak 2018'deKİ, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan'da dâhil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız" demişti.
Erdoğan'ın bu sözlerine atıf yapan eski Genel Sekreter Yalım, "Erdoğan, bizzat kendisinin Yunan askerine teslim ettiği 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını Lozan'a yüklemeye kalktı, Atatürk ve İnönü'ye iftira attı. Ancak, Erdoğan bir yıldır, bir dosya bile çıkaramadı ve iddiasını ispatlayamadı. Erdoğan'ın tarihi dosyaları ve iddiaları boş ve fos çıktı" dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)