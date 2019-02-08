Erdoğan, kendisinden kadro isteyenlere kızdı: Her şeyi verdik, alışılmış bir lider değilim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor. Kendisinden kadro isteyenlere kızan Erdoğan, "Her şeyi verdik, alışılmış bir lider, siyasetçi değilim. Toplantımızı provoke etmeyelim. Samimi olalım, dürüst olalım, bu toplantıyı da güzel bir şekilde çıkaralım" dedi.