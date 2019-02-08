Erdoğan, kendisinden kadro isteyenlere kızdı: Her şeyi verdik, alışılmış bir lider değilim

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Sivas'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı.
Erdoğan, cami giriş ve çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor. https://t.co/FrdvdJUQ7w— AA Canlı (@AACanli) 8 февраля 2019 г.
Ayrıntılar geliyor.
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