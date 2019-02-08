Muhtar kendisine karşı aday olan oğlunu reddettiği iddialarını yalanladı, oğlu 'Bu köye hizmet için ailemi karşıma aldım' dedi

Bursa'nın Heceler Köyü'nde baba ve oğlun aynı köye muhtar adayı olmasıyla başlayan aile içi kavga sürüyor. "Ailecek kırgınız" diyen Baba Sevinç, oğlunu evlatlıktan reddettiği iddialarını yalanladı. Oğul Sevinç ise, "Gazetelere evlatlıktan reddettiğini söylemiş, etsin, saygı duyuyorum. Ben bu köye hizmet için ailemi karşıma aldım" diye konuştu.
Bursa’nın Orhangazi ilçesi Heceler köyünde muhtarlığa aday olduğunu açıklayan oğlunu evlatlıktan reddettiği haberleriyle gündeme gelen ve halihazırda muhtar olan Baba Ali Sevinç, "Ben oğlumun aday olacağını 3-4 ay önceden biliyordum. Kendisini çağırıp konuşmak istedim ama 'seninle konuşacak hiçbir şeyim yok' dedi. Bana 'baba ben muhtar adayı olacağım, sen çekil' deseydi ben zaten adaylıktan çekilirdim. Baba sözü dinlemediği için kırgınım" dedi.
Ailecek oğlu Zafer'e kırgın olduklarını söyleyen Ali Sevinç, "Sadece ben de değil 9 aydan beri ailecek kırgınız ona. Minibüsüne yolcu olarak binen öz annesinden para alıyor. Benim ücretsiz kartım olmasa benden de alacak. Aslında Bursa'da oturuyordu, birkaç kişinin gazına geldi. Tabii bu demokratik bir hak, çıksın istediği gibi aday olsun. Hodri meydan diyorum. Onu köyde destekleyen yok. Kendine aza bile bulamıyor, benim fazla azalarım var. Ben köyüme hizmet için geldim, koltuk için gelmedim, o yüzden beni seviyorlar. Ben parasında da değilim. Ne yapacağım parayı? 43 dul kadın var, onlara dağıtacağım. Ama bir söz var; evlat deniz suyu gibidir, ne içilir, ne bırakılır. Allah çoluğu çocuğuyla huzur içinde yaşatsın ama çok kırgınım" diye konuştu.
Öte yandan oğlunu evlatlıktan reddettiğine dair çıkan haberleri de yalanlayan baba Sevinç, "Beni bir gazeteden aradılar olayı sordular, ben de o an sinirle 'benim öyle bir oğlum yok' dedim. Gazeteler de bunu yazmış. Oğlumu reddetmedim, niye reddedeyim ki?" dedi.
'HİZMET İÇİN AİLEMİ KARŞIMA ALDIM'
Babasına aday olacağını 1 yıl önceden söylediğini belirten Zafer Sevinç ise, "11 senedir minibüsümle köye hizmet veriyorum. Muhtarlığa niyetlendim ama babama rakip değilim, bu demokratik bir haktır. Köyde herkes beni sever, kimseyle bir sorunum yok. Bu sebeple muhtarlığımı açıkladım. Ben babama 1 sene önce bu durumu açıkladım ama çekilmedi. Gazetelere evlatlıktan reddettiğini söylemiş, etsin, saygı duyuyorum, edebilir. Ben bu köye hizmet için ailemi karşıma aldım. Aslında hiçbir sorunumuz yoktu ama ben adaylığımı açıklayınca benden soğumaya başladılar" ifadelerini kullandı.
Köylülerden Nuri Turan, köy seçmeninin durumdan rahatsız olduğunu belirterek, "Zafer bana aday olacağını söylediğinde 'baban varken senin aday olman yanlış' dedim. Zafer de bana babasının normalde aday olmayacağını, kendisi aday olunca karar değiştirdiğini söyledi. Zaten köyümüzde 100 hane var 7 tane aday var neden böyle hiç bilmiyorum. Vatandaşımız baba-oğlun birbirine rakip olmasından dolayı çok rahatsız. Onları barıştırmamız, bu işe bir çözüm getirmemiz lazım" dedi.
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