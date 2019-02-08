Aydın'da İYİ Parti ile CHP'den istifa eden 30 kişi AK Parti'ye katıldı

AK Parti İlçe Başkanı Tosun, "Buradaki mesele artık parti meselesi olmaktan çıkmıştır. Herkese kapımızı, gönlümüzü, kalbimizi açıyoruz. Bu siyasi oluşumda herkese yer vardır. Bizim derdimiz belediyeyi kazanmak değil, Çine'yi kazanmaktır. Bu yeni katılımlar ile bu hedefimize daha çok yakınlaştık ve güçlendik. Herkesi bekliyoruz" dedi.
© AA / Cem Öksüz/Cumhurbaşkanlığı
AK Parti Çine Belediye Başkan adayı Celal Özden ise yeni üyelerin kendilerine güç vereceğini, ilçeyi kalkındırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Konuşmaların ardından 30 kişiye AK Parti rozeti takıldı.
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