CHP'nin İzmir adayı Soyer: Uyuyan bir güzel var, biz öpeceğiz, uyandıracağız

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla'da CHP Urla Belediye Başkan Adayı Burak Oğuz'un seçim bürosu açılışına katıldı. Soyer, "Uyuyan bir güzel var, bir öpücük bekliyor, biz öpeceğiz, uyandıracağız, ayağa kaldıracağız. Arkaya da Türkiye’yi takıp yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla'da CHP Urla Belediye Başkan Adayı Burak Oğuz'un seçim bürosu açılışına katıldı.

Kanal Ege'nin haberine göre Soyer'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

— İyi ki varsınız, hepinizi kalbimin olağanca sıcaklığıyla kucaklıyorum, bağrıma basıyorum. İyi ki buradasınız. Türkiye'de rejim değişti. Türkiye'yi yaşatmak zorundayız. Giderek kutuplaştırıp, ötekileştirilen insanlarımızın tek çaresi; yerelde kucaklaşıp, demokrasiyi inşa etmektir.Demokrasi bir arada yaşamak demek.Bir arada yaşamanın kültürü demek. Sibel Hanım, Burak Beye sevgiyle, saygıyla görevi bıraktığını anlattı. CHP'nin kalesi diyorlar İzmir için. Demokrasinin kalesi, özgürlüğün, hürriyetin kalesidir onun için CHP.

'İKTİDAR DEMOKRASİDEN UZAKLAŞTIKÇA BİZLERİN ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUK BÜYÜYOR'

© Fotoğraf : DHA CHP İzmir Büyükşehir adayı Soyer: Türk vitesi diye bir şey var

-Bu iktidar demokrasiden uzaklaştıkça bizlerin üzerine düşen sorumluluk o kadar büyüyor. Sahip çıkmak zorundayız.Kendi kentimizde öncelikle demokrasiye sahip çıkmak zorundayız. İzmir demokrat insanların şehri. Önce birbirimizi seveceğiz, birbirimizle iyi geçineceğiz. Biz birbirimize sahip çıkarsak gücümüz büyür. Uyuyan bir güzel var, bir öpücük bekliyor, biz öpeceğiz, uyandıracağız, ayağa kaldıracağız. Arkaya da Türkiye'yi takıp yürüyeceğiz.

'BÜTÜN TÜRKİYE'NİN İZMİR'E BAKMASINI İSTİYORUZ'

— Biz buna layığız, biz bunu hak ediyoruz. O zaman bunu başaracağız. Başka yolu yok. Bu elli günü çok çalışarak geçireceğiz. Öyle gelip yatarak olmaz. Bütün Türkiye'nin bütün yarımadaya İzmir'e bakmasını istiyoruz. Sözler yalan söylemiyorsa, gözler yalan söylemiyorsa; kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız!