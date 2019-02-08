CHP'li Özgür Özel'den Fatih Portakal'a 'Siverek' yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisine CHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aday gösterdiği Mehmet Fatih Bucak için 2 ay önce söylediği sözlerini hatırlatarak duruma tepki gösteren Fatih Portakal'a yanıt verdi.

Özel, Bucak'ın adaylığını Karaman'daki aday tanıtım toplantısı sırasında bir gazeteciden öğrendiğini ve 'şok' olduğunu söyleyerek, durumu MYK'da gündeme getireceğini söyledi.

Sn @fatihportakal Siverek haberini Karaman’da aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinden duydum. Şok oldum.

2 ay önce yaptığım değerlendirmenin arkasındayım.

Bu konuyu Pazartesi MYK’da gündeme getireceğim. — Özgür Özel (@eczozgurozel) 8 Şubat 2019

Beyoğlu'nda ÖDP'li Alper Taş'ın, Şanlıurfa Siverek'te ise Bucak Aşireti'nden Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesine dikkat çeken Portakal, "CHP'de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın" ifadelerini kullanarak, 2 ay önce Bucak'ın sözlerini eleştiren Özgür Özel'i tweetinde etiketlemiş ve 'bakalım Özel nasıl yanıt verecek' demişti.

Bir yerde Alper Taş’ı aday göster, başka yerde tehditte sınır tanımayan Mehmet Fatih Bucak’ı… #CHP’de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın… @eczozgurozel şimdi ne diyecek acaba? — fatih portakal (@fatihportakal) 7 Şubat 2019

CHP MYK'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki vermesi sonrası adaylığı açıklanan Mehmet Fatih Bucak, MHP'den aday adayı olduğu dönemde ''Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" ifadelerini kullanmıştı.