Kayıt
19:53 08 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Muharrem İnce

    Muharrem İnce: CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Muharrem İnce, "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum." dedi.

    CHP Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat ofisinin açılışına katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, aday gösterilmediği için başka bir partiye gitmeyeceğini belirterek, herkesten aynısını yapmasını istedi.

    Partililere küsmeme uyarısında bulunan İnce, "Yüksünmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Küsersen cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin. CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum. Belediye meclis üyeliklerini, MYK uhdesine almaya çalışırsan yanlış yaparsın. Bunları yapmayın diyorum ama… Aile içindeki tartışmaları da sokağa taşımayalım. Şimdi işimize bakalım biz. Biz bu seçimleri kazanmaya bakalım. Gece-gündüz demeden her bir yere gitmeye çalışıyorum" diye konuştu.

    'SOĞAN, SİVRİ BİBER KONUŞULMASIN İSTİYOR'

    İnce, 31 Mart yerel seçimlerinin diğer seçimlerden farkı olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

    "Bu seçim saklı seçim. Müzik, afiş, bayrak yok. Neymiş, ne diyor Erdoğan? Çevre diyor, çevreci bir kampanya. Halbuki alakası yok. Derdi şu; müzik, afiş, bayrak olursa yer gök donatılırsa 'aaa' diyecek insanlar, seçim ortamı var. Seçim ortamında ne konuşulur? Geçim konuşulur geçim. Tenceredeki et konuşulur. Evin içindeki dert konuşulur. Bunun konuşulmasını istemiyor. Aman seçim atmosferine Türkiye'yi sokmayalım ki, seçim konuşulmasın, geçim konuşulmasın, soğan, sivri biber konuşulmasın istiyor" ifadesini kullandı.

    Kişi başına düşen milli gelir açıklamalarını da eleştiren İnce, "4 kişilik bir aile yapar 44 bin dolar. 44 bin doları 5,5'la çarp 240 bin lira. 12 aya böl, ayda 20 bin lira. Demek ki, 4 kişilik bir ailenin aylık 20 bin lira geliri varmış, hepimizin. İçinizde var mı böyle birisi. Bir tane milletvekili var burada. Bir tek o. Başka yok."

    Daha sonra CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile aday Nedim Güler de birer konuşma yaptı.

    Konuşmaların ardından İnce ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.

    Etiketler:
    CHP, Muharrem İnce
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı
    Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı
    Karikatür
    ‘ABD, Türkiye’nin karşısında askeri ürünleriyle hokkabazlık yapıyor’
    İnfografik
    2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet