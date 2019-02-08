Hamzaçebi’den istifa sonrası ilk açıklama: Şimdi sahada olacağız

Yaklaşık bir yıldır yürüttüğü CHP Genel Sekterliği görevinden sürpriz bir şekilde istifa eden Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile taziye ziyaretinde bulundu. Hamzaçebi, "Eskiden masadaydık, şimdi sahadayız" dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti. İmamoğlu'na CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi de eşlik etti.

"BUNLAR BİZİM AİLE MESELEMİZ"

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre ziyaret çıkışında Hamzaçebi'nin istifası sorulan Ekrem İmamoğlu, 'Hamzaçebi'nin kendisinin ağabeyi olduğunu' belirterek, "Bunlar bizim aile meselemiz. Akif Bey, benim ağabeyim. Partimizin büyüğü dolayısıyla biz onu aile içinde çözeriz, konuşuruz. Parti içi meseleleri, kamuoyuna dönük konuşmayız" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI VE İLÇELERİ KAZANMAK İÇİN SAHADAYIZ"

İmamoğlu'ndan sonra kendisine yöneltilen istifa sorusuna Hamzaçebi ise taziye ziyaretinde bulunulduğunu hatırlatarak "Alemdar ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş. Tam dokuz ferdini bu binada kaybetmişler, Allah rahmet eylesin. Taziye ziyaretinde bunları konuşmaya hiç ihtiyaç yok. Eskiden masadaydık, şimdi sahada olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak için çalışıyoruz. İlçelerdeki belediye başkanlıklarını kazanmak için sahadayız. Onları kendi işimizde konuşuruz" diye yanıt verdi.