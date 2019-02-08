‘Türkiye, ‘Bayraktar’ için 55 Katarlı askeri eğitecek’

Londra merkezli Al Arab gazetesi genel yayın müdürü Caber el Hirmi, Türkiye’nin Katar’a sağlamaya hazır olduğu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını idare edecek 55 Katarlı askeri eğiteceğini belirtti.

Hirmi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar'a insansız hava aracının sevkiyatıyla ilgili anlaşma, komutanlar ve teknisyenler dahil 55 Katarlı askerin eğitimini de kapsıyor" dedi.

Hirmi, Katar ordusunun alacağı insansız hava araçlarının 25 saat boyunca havada kalabildiğini ve 100 kiloya varan yük taşıyabildiğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Türkiye'nin Katar'a 6 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını sağlamaya hazır olduğu bildirilmişti.