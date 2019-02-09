Rusya'da silahlı terör örgütü üyeliği, yasa dışı silah ve mühimmat depolama ve terör örgütü faaliyetlerinde yer aldığı iddiasıyla Interpol-Europol Dairesi Başkanlığınca kırmızı bültenle aranan R.S. hakkında G-87 (genel güvenlik-yurda giriş yasağı), M-26 (yasa dışı örgüt faaliyetleri) ve M-99 (kimlik tespiti-diğer) tahditleri bulunduğu bildirildi.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği belirtildi.
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus şüpheli Kayseri'de yakalandı https://t.co/p9aENphJKd pic.twitter.com/B88WBpFYOM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 8, 2019
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